“烦躁王”查尔斯……追悼礼拜期内通报解雇职员. September. 15, 2022 07:56. by 李智允记者 asap@donga.com. 新上任的英国国王查尔斯三世在正式日程中，再次被捕捉到了因手上沾有墨水而烦躁的样子。 13日，英国日刊《卫报》报道说，正在北爱尔兰巡访的查尔斯三世当天访问贝尔法斯特附近的希尔斯堡城，在签名簿上签名时发脾气。据报道，查尔斯三世得知访问录上写错日期后，用不耐烦的声音问道：“我写的是12日吗？太讨厌这样了。” 查尔斯三世在签名结束后，看到手上沾有钢笔上的墨水，从口袋里拿出手帕，粗暴地擦了擦手。他还说：“我受不了这个倒霉的东西”，并在卡米拉王妃在留言簿上签名的时候，离开了房间。 查尔斯三世的前任助理对《路透社》表示“虽然可能很有趣，但（查尔斯）性格急躁，非常挑剔。”查尔斯三世在10日的登基仪式上，在登基宣言签名前看着桌子上方的托盘和墨水桶，摆手示意让人收拾，引发了争议。 也有人主张，查尔斯三世王世子时期所居住官邸克拉伦斯宫（Clarence House）的职员们在追悼女王的礼拜中接到了解雇通报。《卫报》13日报道说，接到“可能被解雇”通报的职员最多有100人。职员们主张，12日女王的追悼礼拜进行过程中收到了公告。以今年为基准，克拉伦斯宫的正式职员有101名。查尔斯三世今后使用的办公室和住所尚未确定。 也有人同情查尔斯三世。英国日刊《泰晤士报》历史专门记者杰克•布莱克本在推特上写道：“上周四（8日）母亲伊丽莎白二世女王去世后，从不停歇地消化日程的人身上读出了太多的烦躁。”

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