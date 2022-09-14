彻底颠覆艾美奖……《鱿鱼游戏》李政宰斩获最佳男主角-黄东赫获得最佳导演奖. September. 14, 2022 07:58. by 洛杉矶=金贤洙记、孙孝珠记者 ,hjson@donga.com. 奈飞原创韩剧《鱿鱼游戏》作为非英语剧集首次获得了美国广播电视界最具权威的奖项—艾美奖。12日（当地时间）在美国洛杉矶微软剧场举行的第74届艾美奖颁奖典礼上，黄东赫导演（51岁）获得了最佳导演奖，演员李政宰（50岁）获得了剧情类最佳男主角奖，重新书写了世界电视剧的历史。此前在4日举行的对电视剧技术团队等的艾美奖颁奖典礼上，《鱿鱼游戏》获得了剧情类最佳客串女演员（李瑜美）、最佳特技表演奖等4个奖项，加上此次获得的最佳导演奖、最佳男主角奖，该剧登上了艾美奖6冠王的宝座。 继2020年电影《寄生虫》获得奥斯卡4冠王、去年防弹少年团获得Billboard、全美音乐大奖奖后，《鱿鱼游戏》也获得了艾美奖，K-Contents包揽了世界各大权威体裁奖，完成了主要奖项获奖的拼图。 黄导演凭借《鱿鱼游戏》第一集《木槿花盛开的日子》成为首位获得艾美奖导演奖的亚洲籍导演。他在当天的颁奖典礼上表示，“在获得14个艾美奖提名后，人们说我创造了历史。但这不是我一个人创造的历史。我们大家一起创造了这段历史”，获得了热烈的掌声。黄导演打败了同时入围候选名单的美国HBO《继承之战》的马克•米罗、苹果TV+《人生切割术》的本•斯蒂勒等响当当的导演。 李政宰也是首位获得艾美奖最佳男主角奖的亚洲籍演员。特别是他此次战胜了在今年1月的金球奖颁奖典礼上，力压自己获得最佳男主角奖的《继承之战》的杰瑞米•斯特朗等世界级明星，获得了该奖项。李政宰用英语简短发表感想后，用韩语说“将和正在韩国观看的国民们分享喜悦”。他在记者见面会上也表示，“‘成奇勋’（李政宰在剧中饰演的角色）的获奖证明语言不同不是很重要。 当天外国媒体也争先恐后地报道了颁奖典礼的结果。《纽约时报》（NYT）报道说：“在世界范围内获得巨大票房的《鱿鱼游戏》重新书写了艾美奖的历史。”《纽约邮报》评价说，“《鱿鱼游戏》成为第一个非英语获奖作品，成为拥有73年历史的艾美奖上的巨大胜利者。” 尹锡悦总统13日发来贺电表示祝贺说：“在洞察和思考不平等、机会丧失等现代社会面临的难题上引起地球村公民的共鸣，向创造出精彩作品的导演、演员及主创人员送上热烈的掌声。”

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