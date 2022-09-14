MLB明星击球手特劳特连续7场比赛轰出本垒打. September. 14, 2022 07:58. by 任寶美 bom@donga.com. 代表美国职业棒球大联盟（MLB）的明星击球手迈克•特劳特（31岁•洛杉矶天使队）距离MLB连续比赛本垒打记录仅差一场比赛。13日，特劳特在与克利夫兰印第安人队的客场比赛中，在第5局制造出了将比分扳成4比4平的2分本垒打，这是他本赛季的第35个本垒打，也是连续7场比赛击出本垒打。特劳特从5日与休斯敦太空人队的比赛开始，每场比赛都击出本垒打。在MLB历史上，包括特劳特在内，连续7场比赛击出本垒打的人只有9人。 戴尔•朗（1956年）、唐•马丁利（1987年）、小肯•格里菲（1993年）等3人连续8场比赛击出了本垒打，占据相关记录头名位置。 在13日的比赛结束后，特劳特放低姿势说：“我感觉自己只是打了一个好球”，“我已经做好了击球的准备。今后任何事情都会发生。”当被问到是否意识到连续比赛本垒打记录时，他表示：“我没有去想创记录这件事”，“只是站在击球位时想打好，如果接到好的球，就想打好而已。” 特劳特当天击出本垒打，取得本赛季第35个本垒打，超过兼具投打能力的“二刀流”大谷翔平（28岁•34个本垒打），成为队内本垒打单独第一名。而在美国联盟中，特劳特则继纽约洋基队的艾伦•泽基（30岁•55本垒打）之后，排在第2位。 特劳特将在14日与克利夫兰队的比赛中挑战连续8场比赛轰出本垒打。被预告为克利夫兰先发投手的科迪•莫里斯（26岁）作为本赛季出道的新秀，仅在2场比赛中首发出场，没有取得胜利，只取得1负、平均责任失分3.0的成绩。右手投手莫里斯在2场比赛中共投6局，被对方击出1个本垒打。特劳特在本赛季击出的35个本垒打中，从右手投手手中抢走了27个本垒打。

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