因台风停止的浦项制铁高炉最快将于今天重新启动. September. 13, 2022 08:03. by 李建赫 gun@donga.com. 因集中暴雨而停止运行的POSCO浦项制铁所3座高炉（熔炉）最快将于13日全部重新启动。 浦项制铁公司12日表示：“4号高炉将正常启动，包括10日重新启动的3号高炉在内，最快明天3座高炉将全部正常启动。”浦项制铁所除了去年年末停止运行的1号高炉外，还设置了2~4号3座高炉。浦项制铁方面还补充表示：“处理高炉生产的铁水的炼钢（从铁水中去除杂质）设备的修复日程已经确定，因此高炉正常运转没有问题。” 但是，受灾最严重的轧钢（根据用途加工铁）设备，目前仍在进行排水及除泥作业，因此还没有制定启动计划。浦项制铁表示：“光阳钢铁所将转换为最大生产体制，为了迅速应对，将从明天开始启动紧急出货应对班。” POSCO浦项制铁所从台风“轩岚诺（Hinnamnor）”登陆韩半岛的6日开始，产品生产出现了问题。据推算，大部分钢铁厂被水淹没，电力供应也被中断，每天遭受约500亿韩元的损失。 对此，浦项制铁表示，在中秋连休期间，平均每天约有8000人，累计共3万多人投入到修复工作中。连休期间，当地人力企业为了召集在浦项制铁所修复现场工作的劳动者，发布了日薪125万韩元的公告，一度成为话题。

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