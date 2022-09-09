韩国政府向朝鲜提议“在离散家属一词消失之前解决问题”. September. 09, 2022 07:26. by 申나리 journari@donga.com. 韩国统一部长权宁世8日正式向朝鲜提议，为解决离散家属问题举行南北当局会谈。这是尹锡悦政府上台后首次以离散家属为议题公开提议举行南北会谈。 权世宁当天上午在政府首尔大楼发表的谈话中表示：“希望南北双方负责官员能够尽快直接见面，开诚布公地讨论包括离散家属问题在内的人道主义问题。”他还表示，“会谈日期、场所、议题和形式等也会积极考虑朝方的希望”，提议朝方举行开放的对话。 就在中秋长假前一天提出离散家属相逢问题，权世宁表示：“仅一个月就有400多名离散家属离开人世。在离散家属这个词本身消失之前，应该先解决问题。”据统一部透露，截止到上月底，申请寻找离散家属的人共有13.3654万名。其中幸存者只有4.3746万名，只有三分之一。申请者平均年龄为82.4岁，90岁以上为1.2856万人，80多岁为1.6179万人，70多岁为8229人等，大部分都是高龄者。 韩国政府当天上午通过南北联络事务所，以权世宁的名义向朝鲜统一战线部部长李善权发送了提议举行会谈的通知。但朝鲜直到当天下午5时为止没有做出回应。权世宁表示：“即使朝鲜不作响应，也会继续敲门，持续提议。”

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