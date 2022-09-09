“玟戴克”金玟哉表现压倒范戴克，帮助球队4比1大胜利物浦. September. 09, 2022 07:27. by 金培中 wanted@donga.com. 金玟哉（26岁）在世界顶级俱乐部足球舞台欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛首秀上留下了深刻的印象，为球队的胜利做出了贡献。执教金玟哉所属球队那不勒斯队（意大利）的卢西亚诺斯•帕莱蒂主教练在赛后表示，“金玟哉就像怪物一样。没有给对方进攻的机会。” 8日，在与利物浦（英格兰）的UEFA冠军联赛小组赛A组第1轮比赛的主场比赛中，金玟哉作为中后卫首发出场，打满全场，帮助球队以4比1完胜对手。他以坚固稳定的防守阻击了上赛季冠军联赛亚军、UEFA俱乐部排名第2位利物浦队的前锋线，成功上演“明星们的舞台”首秀。 当天，金玟哉的竞技水平超过了当代最佳中后卫之一的维吉尔•范戴克（31岁•利物浦）。金玟哉在铲球、拦截、抢断、制空权争夺等评价防守队员竞技能力的指标上，几乎在所有领域都领先于范戴克。范戴克被选为2019年UEFA“年度最佳球员”，这是后卫球员首次获得该奖项。荷兰国家队队员范戴克虽然身高193厘米，但敏捷性强，脚下动作也快，让对方前锋吃尽了苦头。特别是他的弹跳力非常强，球门前空中球防守被评价为世界第一。因为得像这样的范戴克，所以金玟哉被韩国球迷称为“玟戴克”。当天，体育统计专门网站“Sofascore”给金玟哉打了7.4分，与队友阿米尔•拉赫马尼（28岁）一起，在两队后卫中得分最高。范戴克只得到了6.6分。可以说，金玟哉在本场与范戴克的中后卫对决中大获全胜。 在上赛季英格兰足球超级联赛（EPL）上与孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）一同登上射手王位置的利物浦队前锋穆罕默德•萨拉赫（30岁）当天首发出场，到下半场第17分钟为止只区区射了一次门，但就连这记射门也被金玟哉用身体挡住。下半场第17分钟替补上场的利物浦新秀达尔文•努涅斯（23岁）也因那不勒斯队的防守未能形成有效射门。努涅斯是在11月开幕的卡塔尔世界杯小组赛上与韩国同分在H组的乌拉圭国家队成员。最终，那不勒斯队以4比1完胜利物浦队。 孙兴慜当天在与马赛队（法国）的冠军联赛D组第1轮主场比赛中首发出场，虽然在场上踢了近85分钟，但未能取得进球。包括本赛季英超比赛在内，他已经连续7场比赛没有战获进球。足球统计网站“Whoscoredcom”赛后给孙兴慜打了6.6分，在托特纳姆热刺队的进攻线中是最低的。托特纳姆热刺队最终以2比0获胜。 另外，FC巴塞罗那（西班牙）本赛季新引进的超级前锋罗伯特•莱万多夫斯基（34岁）成为在冠军联赛历史上首位身穿3支不同球队的队服，分别上演帽子戏法的球员。他在与比尔森胜利队（捷克）的比赛中攻入3球，带领球队以5比1大胜对手。此前在多特蒙德队（德国）上演过一次帽子戏法，在拜仁慕尼黑（德国）上演过4次帽子戏法的莱万多夫斯基，在当天的比赛中上演了个人在冠军联赛中的第6次帽子戏法。

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