佛国寺和麻谷寺丹青中未知的颜色“铜绿”解密. September. 09, 2022 07:27. by 李素妍记者 always99@donga.com. 用于涂刷庆北庆州佛国寺大雄殿、忠南公州麻谷寺大雄宝殿等古建筑的（古代画在墙壁、梁柱等之上的）丹青的传统颜料“铜绿”（用铜制成的绿色颜料）因其像荷叶一样呈深绿色，被称为荷叶（荷花的叶子）。但是随着19世纪末进入近代，它变成了失去的颜色。因为随着化学颜料市场的扩大，昂贵且经过长时间工艺过程的传统颜料失去了传授的脉络。铜绿在支配韩中日传统颜料市场的日本和中国都未能复原，成为“未知颜色”。 文化遗产厅国立文化遗产研究院上个月复原了以为永远丢失了的铜绿。从2019年开始，以韩中日古文献为基础找出制造方法，比传统颜料强国日本和中国更早解开了铜绿之谜。7日，记者在大田国立文化遗产研究院复原技术研究室见到的学艺研究师李先明（40岁）笑着说：“为了探明在韩中日古文献中仅用两行来解释的铜绿制造方法，足足花了4年的时间。” 流传至今的铜绿制造方法最具代表性的是659年唐朝医学书籍《新修本草》中记载的“利用铜粉末、光明盐（氯化钠）、B砂（氯化铵）等制造”的记录。据悉，古先祖们着眼于生锈腐蚀的铜碗表面呈绿色，利用铜腐蚀时产生的物质制作了绿色颜料。但是文献中只有对材料的提示，并没有传达正确的成分比率，因此制造方法处于迷宫之中。 复原技术研究室所属的研究员姜永锡（44岁•音）解释说：“像解谜团一样，逐渐调整原料铜和腐蚀剂氯化钠和氯化铵的比例，经过了数百次的实验过程”，“经过两年的实验，发现铜粉末和腐蚀剂的比例在1比2时是最有效的。” 但是实验并没有就此结束。原以为只要更换这样制作的铜绿就可以，但涂在树表面后发现涂得不均匀。再加上有预测称，如果暴露在光线下，3年内绿色将变暗。 “‘啊，现在可以了’，原本以为事情会就此结束，但是又遇到了难关。后来才知道是因为铜绿中残留的盐成分才变色的。从铜绿中完全去除盐成分还需要6个月的时间。那时我才明白。也就是说，恢复传统这件事是没有尽头的。”（姜研究员） 好不容易获得的铜绿颜色与化学颜料截然不同。李学艺研究师笑着表示：“用天然颜料涂色的表面感觉颗粒栩栩如生，立体感十足，而化学颜料涂成的表面则非常平面。而这就是复原传统颜料的原因。” 同时也开启了以最传统的方式复原古丹青的道路。国立文化遗产研究院从2017年到2020年，对44处传统古建筑文化遗产中涂上绿色颜料的668处成分进行分析的结果显示，226处使用了铜绿。也就是说，铜绿的使用比重比磨制的天然绿色颜料“石绿”和“磊绿”还要高。国立文化遗产研究院计划今后向涂丹青的匠人传授铜绿所具有的特性，提高对传统颜料的理解度。 “我们是逆时针而动的人。一个传统颜料从复原到在世界被使用，可能需要10年或更多的时间。虽然看起来像是老古董，但在保存韩国文化遗产这件事上应该坚持原则。” （李学艺研究师）

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