徐耀燮将在陌生的日本球场挑战连续三周夺冠. September. 08, 2022 07:50. by 金正勋记者 hun@donga.com. 徐耀燮（26岁•照片）将挑战韩国职业高尔夫（KPGA）韩国巡回赛历史上首次连续3周夺冠。 徐耀燮将出战8日在日本奈良县柯马乡村俱乐部（71杆）开幕的KPGA韩国巡回赛新韩东海公开赛，卫冕冠军。在上月28日结束的Bodyfriend Phantom Rovo群山CC公开赛上取得本赛季首胜的徐耀燮，在4日结束的LX锦标赛上连续2周夺冠，如果能在此次大赛上夺冠，将时隔8年第四次有人成功卫冕该赛事，他个人则将连续3周登上冠军宝座。虽然此前在巡回赛上有球员曾获得过连续3场大赛冠军（1991年崔相浩、2000年崔光洙），但连续3周夺冠是此前没有出现过的大记录。 徐耀燮最近击球感觉很好。特别是在LX锦标赛上,他实现了在4轮比赛中一直保持领先地位的“wire to wire”冠军。徐耀燮表示，“如果本次大赛夺冠，应该会成为值得骄傲的记录”，“现在我的竞技能力和身体状态都很好，在首场胜利后不会掉以轻心，因此取得了2胜。这次也不会自满，只集中精力如何打好比赛。” 当然也存在变数。对于徐耀燮来说，陌生的海外球场是负担。主办大会的新韩金融集团迎来创立40周年,将在集团创始人、已故新韩银行名誉会长李熙健创立的柯马乡村俱乐部举行大会。由“南非共和国高尔夫传奇”加里•弗莱尔设计并于1980年开业的柯马乡村俱乐部，2002年举办日本PGA锦标赛和2019年日本职业高尔夫巡回赛关西公开赛等，被评价为日本关西地区首屈一指的球场。徐耀燮于5日飞往当地，开始早早地熟悉柯马乡村俱乐部。 在获得KPGA韩国巡回赛、日本职业高尔夫巡回赛、亚洲职业高尔夫巡回赛三大巡回赛联合认证的此次新韩东海公开赛上，韩国巡回赛40人、日本巡回赛40人、亚洲巡回赛40人等海外派选手参赛也是一大变数。徐耀燮需要与本赛季取得2胜、奖金排名第一的比嘉一贵（日本）和星野陆也（日本）等日本巡回赛强手们展开较量。特别是金庚泰（36岁）、朴尚贤（39岁）、崔浩成（49岁）、黄重坤（30岁）、李相熙（30岁）等选手，日本巡回赛经验丰富。此外，挑战本赛季第3个冠军的金飞乌（32岁）和在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上3次夺冠的世界排名第75位的金时沅（27岁）也被认为是夺冠热门。

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