拜登总统：“韩国等对美投资达137万亿韩元”. September. 07, 2022 08:06. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国总统乔•拜登连日来以半导体和电池强国韩国的美国投资为先导，强调美国制造业的复兴。其战略是以经济成果为政绩，在11月的中期选举中取得成果。 5日劳动节当天，拜登总统访问威斯康星州密尔沃基，在演讲中他表示：“韩国、日本、全世界的制造业正在来到美国”，“韩国的一家企业代表说‘美国有世界上最安全的环境和最好的劳动者’。”接着，他还表示，韩国等国家对美国的投资达到了1000亿美元（约137万亿韩元），赢得了听众的掌声。他强调说：“未来将用美国的人力在美国工厂制造美国产物品。” 拜登总统指出，世界企业向美国投资的理由是，向美国半导体产业支援527亿美元（约72万亿韩元）的《半岛体育成法》。拜登总统呼吁说：“我签署了划时代的《半导体法》。给智能手机、汽车、洗碗机、安保相关机器等所有东西注入力量的半导体现在都将在美国制造。你们知道半导体是在美国发明的吗？” 拜登总统当天表示，下周将访问综合半导体企业英特尔投资200亿美元（约27万亿韩元）建设的俄亥俄州半导体工厂建设现场。此前，英特尔宣布将建设该工厂，创造12.5万个就业岗位。美国唯一的存储芯片企业“美光公司”最近也表示，将在10年内投资150亿美元（约20万亿韩元），时隔20年后在美国建设新的存储芯片工厂。 在当天正式开始选举运动的中期选举即将到来之际，拜登总统正在积极宣传《半导体法》和只向北美产汽车支付电动汽车补助金的《通货膨胀削减法案（IRA）》。在美国物价上涨率放缓、经济萧条的忧虑逐渐减少的情况下，拜登总统将复兴美国制造业和创造工作岗位的努力作为选举的核心议题。在对美光投资发表的声明中表示“在美国将制造电动汽车和半导体”的拜登总统当天在推特上表示，“通过IRA，美国劳动者将获得利益。”

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