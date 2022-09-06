澳媒：“兄弟福利院院长一家拥有140亿韩元的体育设施”. September. 06, 2022 08:04. by 申雅亨记者 abro@donga.com. 澳大利亚权威报纸《澳大利亚人报》聚焦韩国兄弟福利院事件，报道了主犯朴仁根院长（照片）的家人在悉尼拥有价值约140亿韩元的高尔夫练习场和体育中心。兄弟福利院事件是8月份“寻求真相与和解的历史整理委员会”35年来第一次承认国家负有责任的代表性践踏人权事件。 《澳大利亚人报》当地时间5日在头版和第四版刊登了题为《追踪鱿鱼游戏家族的生存者们》的报道。报道把兄弟福利院事件比喻为奈飞系列剧《鱿鱼游戏》。报道称：“居住在澳大利亚的朴某一家在悉尼拥有1500万澳元（约140亿韩元）规模的高尔夫练习场和综合体育设施，”“他们拒绝返国韩国接受财产来源调查的要求。” 朴某因涉嫌1975年至1987年间，将孤儿、露宿者等3000多人监禁在釜山兄弟福利院后强制劳动而被起诉。据悉，1989年被大法院宣判无罪后，他移民到了澳大利亚。据报道，朴某在澳大利亚经营教会，1995年投入190万澳元（约18亿韩元）购买了悉尼西部的高尔夫练习场和体育设施。据悉，该设施拥有体育馆、网球场、壁球场地等，面积约为8万平方米（约2.42万坪）。 据悉，自朴某2016年6月去世后，该设施由他的小女儿和女婿等拥有。据了解，以2020年为准，相关设施的租赁收益每年超过40万澳元（约3.7亿韩元）。报道称，目前正在对国家提起损害赔偿诉讼的受害者可能会对朴某家属提起诉讼。 《澳大利亚人报》报道，“兄弟福利院的囚犯们遭到殴打，几个小时倒挂等，饱受残酷的虐待，”“福利院的监督官们可能认为，针对他们的暴力就像是一场游戏。”报道还说：“这与露宿者或运气不好的人在街头被绑架，冒着生命危险展开生死决斗的电视剧《鱿鱼游戏》相似。” 一直对兄弟福利院事件进行真相调查的“历史委员会”8月24日正式宣布：“得出的结论是，兄弟福利院事件是由于国家不正当行使公共权力导致的侵犯人权事件。”即承认了当时政府明知兄弟福利院的践踏人权实态却予以默认的责任。真相调查结果显示，兄弟福利院因强制劳役和殴打等死亡的受害者又有105名被曝光，得到确认的死亡受害者增至657名。

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