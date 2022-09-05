昔日殖民地印度，第一季度国内生产总值首次超过英国. September. 05, 2022 07:52. by 金秀贤记 newsoo@donga.com. 曾是英国殖民地的印度的季度国内生产总值首次超过了英国。 彭博社当地时间3日报道，以国际货币基金组织的国内生产总值数据和季度汇率等为基础自行计算的结果显示，今年第一季度（1月至3月）印度的名义国内生产总值为8547亿美元（约1165万亿韩元），超过英国的8160亿美元，经济规模跃居世界第五位。不仅是年度国内生产总值，在季度国内生产总值上印度超过英国尚属首次。以2021年为基准，英国的国内生产总值为3.1084万亿美元，超过印度2.9461万亿美元，但今年第一季度，英国与去年同期相比增长了0.8%，印度却增长了4.1%，实现了反超。 彭博社预测，分析到目前为止的各种经济指标和预测值，今年全年国民生产总值上印度也将超过英国。印度第二季度（4月至6月）增长率也达到13.5%，预计今年一年平均增长7%以上。 相反，英国第二季度的经济增长率为-0.1%，出现了负增长。物价上涨率也是40年来的最糟糕，英镑价值也呈下跌趋势。彭博社预测，到2027年为止，两国国内生产总值的差距将进一步扩大。

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