《通胀削减法》危及现代汽车投资，“要推进这一法律无效化”. September. 02, 2022 08:04. by 纽约=常驻记者金贤洙、李健赫记者 gun@donga.comkimhs@donga.com. 德国、日本、加拿大等各国政府和企业为了符合只向北美产电动汽车发放消费者补贴的美国《通胀削减法》的标准，正在迅速行动。为了追加投资美国国内的电池生产设施，确保非中国产的电池核心矿物，国家间、企业间的合作也越来越活跃。主要国家为了根据《通胀削减法》获得电动汽车补贴，正在激烈应对。最近生效的《通胀削减法》中包含了拜登政府的强烈意志，即从用于电池的矿物到电动汽车的最终组装，构建以美国为中心的供应网。 ○ 日本对美国境内电池工厂追加投资 日本汽车企业正在加快对美国电池生产基地的投资速度。此前，因集中于混合动力车而在确保美国境内电池供应网方面相对落后的日本，在美国通过《通胀削减法》后改变了态势。 丰田当地时间8月31日表示，将追加投资25亿美元（约3.4万亿韩元）建设在美国北卡罗来纳州的电动汽车电池工厂。加上去年公布的12.9亿美元，总投资额达到38亿美元（约5.14万亿韩元）。本田8月29日表示，计划与LG能源解决方案携手，投入44亿美元（约5.9万亿韩元）在美国建立电池合作公司。 ○ 德国为确保电池矿物，与加拿大合作 德国总理朔尔茨8月22日访问了锂、钴等资源丰富的加拿大，在与加总理特鲁多举行的首脑会谈上，决定密切合作开发天然气及电池矿物资源。第二天，在两国首脑的注视下，大众、梅赛德斯-奔驰与加拿大政府签署了“电动汽车电池矿物供应合作”谅解备忘录。据悉，德国汽车企业参与加拿大锂矿开发，优先获得锂供应。朔尔茨表示：“电池矿物谅解备忘录是同盟国在自然资源和安保方面合作的优秀证据。” 根据《通胀削减法》，从2023年开始，锂、镍、钴等电动汽车电池核心矿物的40%以上必须在美国或与美国签订自由贸易协定的国家开采、加工，才能获得电动汽车补贴的一半（3750美元）。 大众汽车在《通胀削减法》公开后的7月底开始启动美国田纳西电动汽车工厂，从10月起可以向顾客交付车辆。也就是说，第四季度（10月至12月）可以拿到电动汽车的补贴。 ○ 加拿大游说，争取扩大原产地标准包括本国产品 加拿大自去年10月《通胀削减法》之前版本《更好重建法》公开后，就一直主张通过“顶级游说”向加拿大产电动汽车发放补贴。当时在众议院通过的《更好重建法》中提到的补贴发放对象仅限于“美国产”电动汽车。加拿大要求将原产地标准扩大到“北美产”。去年11月北美首脑会谈结束后，路透社援引政府消息人士的话报道说：“特鲁多总理在与美国总统拜登的单独会谈中提出的第一个议题是电动汽车补贴的原产地问题。” 现代汽车集团因没有在美国设立工厂而被排除在补贴优惠对象之外，集团总裁郑义宣8月23日访问美国后，推迟了回国日程。据悉，郑义宣在当地听取《通胀削减法》应对方案的报告，并亲自负责北美地区的事业。现代汽车的方针是，首先集中进行5月份发表的在美国佐治亚州新设电动汽车生产设备的计划。为了不让被排除在补贴优惠对象之外的现代汽车和起亚电动汽车销量下降，正在讨论将车辆价格上调幅度最小化，并扩大向当地经销商支付的奖励（销售促进费用）来维持价格竞争力的方案。

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