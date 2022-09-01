圆行大师等7大宗教团体代表将会见方济各教皇. September. 01, 2022 07:42. by 金甲植 dunanworld@donga.com. 大韩佛教曹溪宗总务院长圆行大师等国内7大宗教团体领导人从宗教和谐层面出发将于9月访问梵蒂冈，会见方济各教皇。 韩国国内7大宗教团体协议体韩国宗教领导人（指导者）协议会（以下简称宗指协）31日表示：“计划组建海外圣地巡礼团，从13日到21日参观以色列耶路撒冷和梵蒂冈等地。” 宗指协是佛教和圆佛教、天主教、新教、天道教、儒教、韩国民族宗教协议会等7大宗教团体参与的协议体。现在由圆行大师担任代表议长。7大宗教团体的代表们计划在朝圣期间的19日访问梵蒂冈教皇厅，会见方济各教皇。 宗指协的海外圣地巡礼是为了有助于宗教间的理解和对话，每2、3年进行一次。今年由天主教主持了日程。包括圆行大师在内，韩国天主教主教会议教会一致和宗教间对话委员会委员长金熙中大主教、韩国基督教总联合会临时代表会长金贤成、圆佛教教政院院长罗相浩、儒教成均馆馆长孙振宇、天道教教领朴相钟、韩国民族宗教协议会会长金令夏等将参加此次巡礼。 据悉，宗指协访问梵蒂冈是金大主教在4月7大宗教团体领导人访问湖南地区时提议的。方济各教皇在2014年访韩时，曾与曹溪宗慈乘总务院长和韩国基督教教会协议会（NCCK）总务金荣柱牧师等12名国内宗教领导人会面。 此次是宗指协代表团第三次在梵蒂冈会见教皇。代表团在2010年和2017年分别与本笃十六世和方济各教皇进行了面谈。

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