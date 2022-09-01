友利信用卡与韩国电力进行2对2交易. September. 01, 2022 07:43. by 黃奎引 kini@donga.com. 友利信用卡队主教练申英哲被称为“职业排球男子部的金卿文”。曾在职业棒球斗山队和NC队执教的金卿文主教练虽然成功将弱队打造成强队，但最终未能登上韩国大赛（总决赛）的冠军宝座。继LG火灾（现KB损害保险）、大韩航空、韩国电力之后，坐在友利信用卡队主教练位置上的申教练也带领自己负责的所有球队登上“春季排球”舞台，但始终与总决赛冠军奖杯无缘。 在第四支球队迎来的第五个赛季，申教练向个人首个冠军发起挑战的选择是“大换血”。友利信用卡俱乐部31日表示，将到上赛季为止一直占据主力位置的二传手河胜宇（27岁）和张智元（21岁•防守队员）拱手让给韩国电力，取而代之的是得到在2022顺天•杜德拉姆杯职业排球大赛上获得“明日之星”奖的金智韩（22岁•接应）和2014~2015赛季新人奖出身的吴宰诚（30岁•防守队员），进行了2对2交易。 友利信用卡在4月26日也与三星火灾队进行了涉及8名选手的交易。在顺天•杜德拉姆杯比赛时，从三星火灾队引进的黄承彬负责进攻协调，暗示了可以交易走河胜宇的意愿。通过此次转会，河胜宇也离开，至此在申教练首次执教的2018~2019赛季友利信用卡选手团中，只有2019~2020常规赛季最有价值球员（MVP）罗景福（28岁•主攻）一人继续留在球队。 自从在友利信用卡队上任以来，申教练已经进行了第12次转会，他表示：“让出场机会减少的选手去其他球队获得机会也是主教练应该做的事情”，“（转会）大门总是敞开的。只要手中的牌合适，谁都可以送出去（转会）。”

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