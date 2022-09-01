韩国提出“电动汽车补贴歧视”问题后，美国表示“感到意外”. September. 01, 2022 07:43. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 韩美两国当地时间上月30日正式就根据美国《通胀削减法案》对韩国产电动汽车补贴的歧视问题展开磋商。据悉，美国对韩国提出的问题表示“感到意外”，事实上表示遗憾，并表示，“将就韩国的忧虑保持密切接触”，但并未提出明确的对策。有预测称，美国市场的韩国产电动汽车遭受损失眼睛看得见，尽早解决这一问题的方法很难在短期内制定。 包括产业通商资源部新通商秩序战略室长安圣一在内的政府联合代表团，当天以与美国贸易代表部副代表的会晤为开端，与美国贸易代表部、白宫、商务部、美国议会有关人士进行了连锁协商。 据悉，政府代表团要求修改《通胀削减法案》，到现代汽车在佐治亚州电动汽车工厂竣工的2025年为止，推迟实行歧视性电动汽车补贴措施，或将补贴支付条件扩大到北美产电动汽车和韩国等与美国签订自贸协定的国家。 据悉，美国方面对“歧视性电动汽车补贴条款违反韩美自贸协定”的指责表示，“感到意外”“目前正在自行分析该法案获通过带来的影响”，承认这一法案在美国国会紧急通过的过程中，美国政府对存在问题的条款缺乏讨论，表示遗憾，但并没有提出特别的解决方法。美国贸易代表部发表报道资料表示：“就电动汽车税额减免相关的通胀削减法内容和韩国的忧虑进行了讨论，并决定今后就这一问题保持密切接触。” 最终，预计难以在短时间内制定出消除韩国产电动汽车补贴受歧视的对策。上个月16日，通胀削减法生效，现代汽车作为在北美地区以外组装的电动汽车，无法获得相关补贴。韩国代表团将于当地时间31日会见美国国务院和财政部有关人士后回国。此后，产业部通商交涉本部长安德根、产业部长官李昌阳、外交部第二次官李道勋等将访问美国，进行后续协商。

한국어