脱核电政策被正式废弃……2030年核电比重将从目前的24%增至33%. August. 31, 2022 07:42. by 金炯民记者 kalssam35@donga.com. 以到2030年为止将原子能发电比重增加到32.8%为核心的第10次电力供需基本计划的初步规划被公开。新再生能源发电比重将减少近10个百分点。有评价认为，文在寅政府的脱核电站政策被正式废除。 由电力专家组成的电力供需基本计划总管分科委员会30日在首尔江南区COEX公开了第10次电力计划的实务案。其中包括2022年至2036年的电力供需展望、电力需求管理、发电及输变电设备计划等。政府计划以实务案为基础，在年末之前完成第10次电力计划，提交给国会。 首先，核电站发电比重将从文在寅政府去年10月通过“国家温室气体减排计划”发表的23.9%大幅扩大到32.8%，一年间大幅增加。政府计划继续运营运营许可已到期的核电站，并通过新建的新韩蔚1号和2号机组等6座新核电站来增加发电量。 相反，新再生能源的比重将大幅减少。委员会决定到2036年为止，将新再生能源发电量的比重从之前的30.2%减少到21.5%。总管分科委员长、首尔科学技术大学能源政策系教授刘承勋（音）强调：“此次第10次电力计划反映了均衡利用核电站和再生能源的‘电源组合’。”

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