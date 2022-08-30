BLACKPINK荣膺MTV颁奖典礼双冠王……BTS连续4年获得“年度最佳组合”奖. August. 30, 2022 07:44. by 金哉希 jetti@donga.com. BLACKPINK在美国“2022 MTV Video Music Awards（VMA）”上在韩国女子组合中首次成为双冠王。防弹少年团（BTS）则连续4年获得“年度最佳组合”奖。 28日（当地时间），BLACKPINK在美国新泽西州保诚中心举行的MTV VMA上被选为“最佳元宇宙表演”、“最佳K-POP”部门的获奖者。今年新推出的最佳元宇宙表演奖是向在虚拟现实中歌手们的虚拟形象（分身）进行的演出颁发的奖项，贾斯汀•比伯和Twenty One Pilots等一同入围。 “最佳K-POP”奖由BLACKPINK成员LISA凭借个人专辑《Lalisa》获得。2019年新设的该奖到去年为止，BTS连续3年获奖。BLACKPINK当天还作为韩国女子组合首次登上VMA舞台进行了演出。 BTS与“火星哥”布鲁诺•马尔斯组成的Silk Sonic、Imagine Dragons等展开竞争，包揽了“年度组合”奖。从2019年开始已连续4年出现这种情况。男子组合Seventeen当天也在“年度最佳表现（Push Performance of the Year）”部门获奖。

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