李康仁攻入新赛季首粒进球，哈兰德上演帽子戏法登鼎英超射手榜. August. 29, 2022 07:47. by 兪載泳 elegant@donga.com. 埃林•哈兰德（22岁•曼城）在登录英格兰足球超级联赛（EPL）后，4场比赛之后就上演了帽子戏法。曼城队27日在英国曼彻斯特的曼彻斯特城市球场举行的2022~2023英超第4轮与水晶宫队的主场比赛中，以4比2获胜。本场过后，向联赛三连冠发起挑战的曼城队以3胜1平（积10分）保持不败，继阿森纳（4胜）之后继续保持第二位。 截止到上个赛季，一直效力于德甲联赛，在本赛季前夕转会到曼城队的哈兰德从球队1比2落后的下半场第17分钟开始，仅在18分钟内就连续攻入3球。下半场第17分钟他头球破门攻入本场比赛个人第一球，之后在下半场第26分钟接队友传球在门前轻松推入空门，接着在下半场第35分钟接到队友京多安的传球，凭借力量战胜对方后卫，干净利落地用左脚射门完成了终极。这是他本人职业生涯的第13次帽子戏法。 哈兰德在4场联赛中攻入6球，目前排在射手榜首位。在英超联赛出道4场比赛中攻入6粒进球，与球队传奇人物塞尔吉奥•阿奎罗一样，排在历史第二位。阿奎罗在2011~2012赛季从马德里竞技队（西班牙）转会到曼城队后，在与斯旺西队的首场比赛（2球）、托特纳姆热刺队（1球）、维冈竞技（3球）的比赛中进球，在出道4场比赛中攻入6球。迭戈•科斯塔在效力切尔西时期的2014~2015赛季出道前四轮比赛中攻入的7粒进球是最高纪录。 曼城队主教练佩普•瓜迪奥拉在下半场第39分钟替换下哈兰德时，曾3次亲吻哈兰德的脖子等，对他的进球感觉露出了灿烂的笑容。瓜迪奥拉在赛后表示，“哈兰德天生就是为了进球。他只是做了从出生到现在一直以来所做的事情而已。特别是第3球非常梦幻”，“哈兰德无法用数字来解释。他完全适应了曼城。真的太讨人喜欢了。”英国广播公司（BBC）报道说：“哈兰德在球门前表现出了毫不手软的效率。在与水晶宫队的比赛中，他仅用16次触球就完成7次射门，攻入3球。”哈兰德在赛后自信地表示，“将追赶父亲的记录。” 另外，利物浦队当天以9比0大胜伯恩茅斯队，在开赛2平1负后取得了本赛季英超首场胜利。9粒差距的胜利追平了自1992年英超联赛成立以来单场最大比分纪录。此前曾出现过3次9比0的比分。1995年3月，曼联队比9比0大胜伊普斯维奇城队，2019年10月莱斯特城队也以同样的比分大胜南安普敦队。去年2月，曼联队同样以9比0大胜南安普敦队。利物浦队当天仅在上半场就攻入5球，创下了英超联赛上半场最多进球纪录。赛后伯恩茅斯队主教练斯科特•帕克表示，“这是有史以来最糟糕的比赛。站在边线上也很痛苦。这是我职业生涯中最艰难的一天。” 28日，效力于西甲联赛皇家马洛卡队的李康仁（21岁）在联赛第3轮与巴列卡诺队的客场比赛中，在下半场第19分钟攻入了本赛季首粒进球。这是他自去年9月与皇家马德里队的比赛后，时隔11个月再次取得进球。包括巴伦西亚队时期的2粒进球在内，这是他个人西甲第4粒进球。

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