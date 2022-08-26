尹锡悦夫妇申报财产76亿韩元……比总统候选人时期少1亿韩元. August. 26, 2022 07:59. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统以本人和夫人金建熙的名义申报了约76.4亿韩元的财产。这比2月份总统候选人时期向中央选举管理委员会申报的金额（约77.4534亿韩元）减少了约1亿韩元。 政府公职人员伦理委员会25日公布了尹锡悦和尹锡悦政府上台后任命或退休的184名部长、副部长级高层公务员的财产登记现状。尹锡悦申报的财产只有存款5.2595亿韩元。尹锡悦夫妇居住的首尔市瑞草区Acrovista公寓（18亿韩元）是以金建熙的名义登记的，金建熙还申报了49.9993亿韩元的存款。此外，金建熙表示，还拥有京畿道杨平郡林地和仓库用地道路等3.1411亿韩元的土地。尹锡悦以父母维持独立生活为由，没有告知父母名义的财产。 据调查，总统室幕僚中，申报财产最多的是申报120.6465亿韩元的国家安保室第一次长金泰孝。金泰孝的财产比2012年3月任李明博政府青瓦台对外战略企划官时申报的财产（约51.8000亿韩元）增加了近70亿韩元。他申报了包括尹锡悦居住的Acrovista公寓（19.49亿韩元）在内的首尔市永登浦区和瑞草区商街等约80亿韩元的建筑物。金泰孝的妻子申报在美国檀香山拥有10亿韩元左右的公寓。据悉，金泰孝的大部分财产是继承的。 据统计，在总统室秘书室官员中，总统社会首席秘书安相勋的财产最多，他申报了首尔市江南区现代公寓等价值35亿韩元的建筑等共64.4289亿韩元。秘书室长金大基申报了京畿道城南市公寓租赁权等共48.1468亿韩元。其中非上市股票等证券持有额为4.5174亿韩元。

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