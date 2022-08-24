“希望孩子们看完泥汤匙‘海上王张保皋’后能找到希望”. August. 24, 2022 07:45. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 在8世纪统一新罗时代，主导韩半岛和中国、日本之间的海上贸易的“海上王张保皋”是贱民出身。不被身份所束缚来到唐朝的他登上官职，赚了大钱回到故乡。在现在的全南莞岛建设国际贸易港“清海镇”的张保皋，在那里展开了不是以身份而是以能力提拔人才的政治。 以英雄张保皋为主人公的音乐剧《海洋Oceans》将于下月1日至4日在首尔江南区Coex Artium首演。这是秋贞花导演（50岁）和许秀贤音乐导演（57岁）继前作音乐剧《弗里达》之后新推出的作品。16日，记者在首尔江南区EMK音乐剧社团见到了两人。 “抚养今年20岁的女儿时，没有父母支持和良好背景的孩子不得不将目标限制下来，这一现实令人惋惜。在寻找给比起自己的能力、意志，被环境排挤而无法做梦的孩子们带来希望的故事的过程中，知道了取得传奇性成果的张保皋实际上是‘泥汤匙’的事实。”（秋贞花） 该剧讲述了无名贱民出生的少年弓保（姜灿、陈浩饰）前往唐朝担任弓福（金灿浩、郑元英饰）直到成为张保皋（白仁泰、尹素浩饰）的旅程。《三国史记》中记载的张保皋的儿时好友郑年（金智辉、申恩宠饰）和文明（尹锡元饰），在舞台上共有5名演员在演绎张保皋以及周边人物的同时，向观众讲述故事。 因为是以青少年为对象进行的，所以剧本和歌曲都比较容易解读。秋导演说：“比起历史的考证，我更集中于张保皋向着目标勇往直前的样子。”许作曲家解释说，“参考了PSY和‘猫王’埃尔维斯•普雷斯利的歌曲、民谣《阿里郎》和《快哉啊 清正退走了》等大众旋律。” 通过音乐剧《维特》（2001年）的演员（秋贞花饰）和编曲者（许秀贤饰）相识并成为夫妻的两人，今年迎来了结婚21周年。《海洋》是继音乐剧《弗里达》、《隐秘而伟大》、《路德维格》等之后，这对夫妇创作的第13部独创音乐剧。“唯一能制作我想要的音乐的作曲家”（秋贞花）、“在作品方面有着与众不同的直觉的了不起的女人”（许秀贤），两个人互相欣赏。演出票价为4万~8万韩元。

한국어