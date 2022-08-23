宣祖的收尾. August. 23, 2022 07:41. . 在国王死后，为纪念其生前的功德而命名的庙号有“祖”和“宗”。祖赠予立功的国王，功是指创建王朝或克服国难的功。宣祖这一庙号是从克服壬辰倭乱立下大功劳这一点出发而加的“祖”字。 但是现代人对宣祖的评价却非常苛刻，几乎达到了最差的水平。在壬辰倭乱发生之前，对宣祖的功绩的评价很好。当代的民心就是如此。在壬辰倭乱中，宣祖的判断力也算是很好的。这样说来，虽然有人愤怒地说“抛弃首尔逃跑是什么人啊”，但高丽显宗、明宗、恭愍王、朝鲜仁祖等在首都避难的国王不止一两个。即使承认了几个失误，也有很多像样的业绩。破格提拔李舜臣的人也是宣祖。 但是，从李舜臣被解职开始，事情就变得复杂起来。李舜臣被免职后，朝鲜水军在漆川梁海战中几乎全军覆没，湖南成了废墟。壬辰倭乱战史中最大的悲剧就是在这个时候发生的。在这种情况下，李舜臣用鸣梁海战阻止了最坏的情况。这时候宣祖应该怎么做呢？失误无法挽回。那么，坦白承认自己的失误，给予李舜臣几倍的回报，才是挽回自己名誉的方法。 但宣祖却没有那样做。明朝将军们惊讶地称赞了李舜臣。明军总司令杨镐来到宣祖面前，问宣祖对李舜臣有何褒奖？杨镐表示，如果褒奖不够，想亲自对其进行褒奖。李舜臣战死后，明朝兵部尚书邢玠说“太悲痛了，所以进行了祭祀”，甚至还劝宣祖进行特别祭祀。但是宣祖仍然不情愿。他似乎认为，如果承认李舜臣的功劳，就会进一步暴露自己的失误。这一做法给宣祖的名声造成了不可挽回的打击。 我们的政治家承认错误真是刻薄。他们认为，如果像宣祖一样承认一次错误，就会被比下去。真的分不清政治和拔河。

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