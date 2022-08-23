第一期新城市公约后退引发争议，“摇摆不定”的政府招致了反对. August. 23, 2022 07:40. . 韩国政府16日表示，将在2024年之内制定有关盆唐、一山、坪村等第一期新城市重整公约的总体计划，公约后退争议随之正在扩大。总体规划是包含整个城市开发方向的综合计划，制定得越晚，个别重建也越晚。当地居民们纷纷表示，“以前还相信政府会尽快进行重整，但是只有居民们被‘抛弃’了”，反应激烈。对于在野党提出的“废除公约”，国土交通部部长元喜龙针锋相对地称之为“不负责任的煽动”等，出现了演变成政治攻防战的征兆。 进入90年代以后，30万户规模的第一期新城市建设，面对着超过30年的老旧小区正在增加，但是被地区单位计划上的容积率限制规定所束缚的现状。今年初，时任国民力量党总统候选人尹锡悦承诺制定特别法，令对重建的期待感越来越大。但随着4月底总统职务接管委员会表示，“将把第一期新城市作为中长期课题进行讨论”，公约后退争议首次浮出水面。当时交接委员会在没有进行详细说明的情况下表示“会顺利推进”，平息了争议。5月初接管委员会相关人士表示：“今年底或明年将通过总体规划构想如何发展地区。”虽然制定总体规划的时间可以解释为今年底或明年，但并没有表明正确的含义。 16日的公布导致新城市争议再次点燃后，国务总理韩德洙19日表示：“这是国民会给予理解的事项。”在没有具体说明背景的情况下，似乎单方面寻求理解的这一发言，引起了更大的争议。对此，总统室经济首席秘书崔相穆强调：“2024年完成总体规划是非常快的计划。”第一期新城市居民们的反对是现政府为了对敏感公约进行模糊的说明或为了当时过关而摇摆不定的结果。 第一期新城市重新整顿不仅是影响相关地区居民，也是影响整个住宅市场的国民关心的问题。如果政府因为是大选公约而执着于眼前的成果而强行推进的话，副作用会更大。即便如此，如果想适当地置之不理，只会助长矛盾。如果在公约推进过程中引起误会或出现无法遵守当初约定的情况，就应该向国民道歉，并以现实的计划征求同意。人们的愤怒不仅是对政府的公约倒退，更是对于其不承认问题的态度。

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