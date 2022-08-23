中小学“编码教育”从2025年起成为必修科目. August. 23, 2022 07:41. by 朴成民记者、赵有萝记者 min@donga.com,jyr0101@donga.com. 从2025年开始，小学和中学将义务性地进行用电脑语言制作程序的“编码”教育。从明年开始，将在数字等尖端领域实施大学入学后5年零6个月可以取得博士学位的“学、硕、博综合课程”。政府计划通过这一措施，到2026年为止，培养100万名人工智能和物联网等尖端领域的人才。 教育部22日确定了上述内容的《数字人才培养综合方案》，并向国务会议进行了报告。尹锡悦总统强调：“充分培养数字人才决定国家的未来。为了实现解决问题型的创意性教育，教育制度也要进行革新。” 据教育部透露，目前小学一、二年级从届时为五、六年级的2026年开始必须上编码课程。从2025年开始的“2022修订教育课程”将从2026年开始适用于小学五、六年级学生。目前，小学五、六年级学生将从初中二、三年级的2025年开始义务性地进行编码教育。 信息课时间将增加到现在的两倍，小学为34小时，初中为68小时。但也有人担心，在一线教育现场，随着小学、初中编码教育的义务化，课外辅导过热及各地区数字教育差距等问题可能会出现。 大学的学士运营也将变得灵活。在尖端领域，将从明年开始仅用11个学期就可以完成的学、硕、博综合课程。明年进入大学尖端领域专业的新生，如果选择尖端领域专业，有可能出现6个学期结束学士、2个学期结束硕士、3个学期结束博士课程的情况。现有的在校生如果具备一定条件，也可以根据学校的裁量进修部分相关课程。

한국어