金玟哉头球破门，收获意甲生涯首球. August. 23, 2022 07:41. by 金東昱 creating@donga.com. 金玟哉（26岁•那不勒斯）攻入了个人在意大利职业足球甲级联赛的首粒进球。 22日，在意大利那不勒斯举行的2022~2023赛季与蒙扎队的主场比赛中，金玟哉作为左中卫首发出场，并在下半场第48分钟头球破门。金玟哉上月27日从费内巴切（土耳其）转会到那不勒斯队，16日在与维罗纳队的客场比赛中，完成意甲联赛首秀，并在个人第2场意甲联赛中收获意甲生涯首球。那不勒斯队最终以4比0获胜，取得了联赛开赛后的两连胜。 金玟哉是第一个在意甲赛场上进球的韩国后卫。体育统计专门媒体Opta报道称，“金玟哉是继安贞桓、李昇祐之后在意甲联赛上进球的第三位韩国球员，也是首位韩国后卫。” 以进球帮助球队取得胜利的金玟哉在防守上也发挥了应有的作用。 据足球统计专门媒体SofaScore透露，金玟哉与对方球员抢球9次，7次拿到了球权。在地面和空中，分别进行了5次和4次对抗，分别3次和4次成功抢到皮球。防守队员的必备指标“铲球”和“抢断”分别为5次和1次，均排在队内首位。金玟哉在意甲回抢（快速夺回失去的球权）全体排名中可以排在第5位（22次）。SofaScore给金玟哉打出了8.0分。这一分数在两队所有球员的评分中排名第3位，在防守球员评分中是最高的。另外，统计专门网站“whoscored”也给金玟哉打了两队所有球员中的第三高分7.76分。 那不勒斯队赛后通过官方推特上传了金玟哉的照片，并写道，“金玟哉以第一个蓝色（Azzurro）进球终结了比赛。”蓝色是那不勒斯俱乐部的象征色。那不勒斯队主教练卢西亚诺•斯帕莱蒂表示，“金玟哉在首场比赛中也表现不错，但在首场主场比赛中还攻入了进球。但是还要多参与比赛的运营。他是可以做得更好的球员”，进一步提高了对金玟哉的期待。 比赛结束后1个小时后，金玟哉在自己的照片墙上上传了用手比心的照片，并留言称“自己意甲联赛的第一个进球想给我的妻子”。国家足球代表队的队友黄仁范（奥林匹亚科斯队）在金玟哉的文章下面留下了“真是妥妥的情圣啊”的留言。金玟哉在2020年结婚，2021年他的女儿出生。

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