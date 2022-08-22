克里米亚半岛正在成为新的火药库……美国向乌克兰提供价值1万亿韩元以上的武器援助. August. 22, 2022 07:50. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 到本月24日，俄罗斯入侵乌克兰已进入6个月，克里米亚半岛有可能成为新的火药库。2014年俄罗斯从乌克兰强制合并的克里米亚半岛在乌克兰战争南部战线起到了俄罗斯军队后勤基地的作用。最近，克里米亚半岛的俄罗斯海军黑海舰队总部等仅本月就发生了3次以上可疑的爆炸。 美国《华尔街日报》20日报道说，乌克兰无人飞机（无人机）对克里米亚半岛俄罗斯海军基地进行了打击。报道评价说：“这给黑海舰队带来了象征性的打击。” 此前的9日，克里米亚半岛萨基军用机场的爆炸摧毁了9架俄罗斯军用飞机。16日，军队临时弹药库发生火灾，19日，贝尔贝克空军基地附近也发生了数次爆炸。 据外电分析，克里米亚半岛接连发生爆炸，导致黑海舰队航空战斗力受损一半，遭受了严重的打击。 美国有线电视新闻网（CNN）援引乌克兰政府资料报道说：“9日和16日克里米亚半岛发生大型爆炸的幕后黑手可能是乌克兰。”乌克兰政府没有正式承认。有观察人士认为，以一系列连锁爆炸为开端，乌克兰有可能展开收复克里米亚半岛的作战。美联社预测说：“克里米亚半岛有可能成为乌克兰战争的最前线和激战地。” 美国开始对乌克兰进行追加火力援助。拜登政府19日表示，将向乌克兰追加援助包括侦察无人机“扫描鹰”在内的约1.0354万亿韩元规模的武器。这是自今年2月24日开战以来美国提供的第二大规模援助。据外电报道，随着战争的长期化，乌克兰和俄罗斯都无法补充充分的兵力和武器，美国政府期待此次援助能让乌克兰占据优势。 俄罗斯军队占领的乌克兰扎波罗热核电站发生事故的可能性也越来越大。英国时事周刊《经济学家》20日指出：“扎波罗热核电站发生类似切尔诺贝利核电站事故的大灾难的可能性很小，但放射性物质可能会泄漏。”最近，扎波罗热核电站接连遭到无法确认是谁所为的炮击，高压电源供应线4条中有2条遭到破坏。扎波罗热核电站相关人士表示：“如果只剩下2条供电线的柴油发电机等也遭到炮击破坏，核燃料棒冷却出现问题，90分钟内就会发生放射性物质泄漏。”

한국어