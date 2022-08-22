“演唱会要在粉丝们的欢呼声中享受”……面对面演出回归. August. 22, 2022 07:50. by 金哉希 jetti@donga.com. “新年愿望就是和粉丝们面对面。站在舞台上感到很幸福。”（Aespa宁宁） “现场演唱就是要在这种欢呼声中享受！”（东方神起瑜卤允浩） 20日，京畿水原世界杯体育场内举行了“SMTOWN LIVE 2022”演唱会。站在3万多名观众面前的SM娱乐公司所属歌手们掩饰不住内心的激动。因为在国内外举行的“SM TOWN LIVE”自2019年日本演出后，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，时隔3年再次举行。 以Aespa的《Next Level》开始的当天的演出中，歌手们从下午6点50分开始，在4个小时内共演唱了43首歌曲。时隔5年再次以完整体开始活动的少女时代的孝渊哽咽着说：“太有意思了，眼泪都流出来了。”宝儿、东方神起、EXO等歌手也参加了当天的舞台表演。粉丝们热情地挥舞着印有歌手名字或面孔的横幅和应援棒，享受着演唱会。 进入全球性大流行病局面后，推迟演唱会3年多的歌手们开始了线下演出。IU时隔3年将举办个人演唱会。她将于下月17、18日在首尔松坡区蚕室综合运动场奥林匹克主体育场举行的IU演唱会《黄金时间：橙色暖阳底下》的8万多张门票已经售罄。仅等待取消的票的等候人数就达34万多人。 19日先公开了第二张正规专辑的收录曲《Pink Venom》，时隔1年零10个月以完整体开始活动的女子组合BLACKPINK也将与粉丝们见面。10月15日、16日在松坡区KSPO DOME（旧奥运会体操竞技场）举行的“Born Pink世界巡演”是自2018年以后时隔4年在韩国举行的面对面演唱会。BLACKPINK将以首尔演出为开端，之后在美国、加拿大、英国、西班牙、德国、法国、泰国等地进行世界巡演，直到明年6月。 海外明星的访韩演出也将陆续进行。拥有4220万名YouTube频道订阅者的英国DJ艾伦•沃克将于下月14日在蚕室室内体育馆举行“WALKERVERSE：THE TOUR”演唱会。10月在松坡区奥林匹克公园88草坪上举行的音乐节“慢生活 慢现场演出”上，英国出身的唱作歌手安妮•玛丽将出演。世界著名流行乐队“Maroon5”也将于11月在九老区高尺天空巨蛋体育场举行时隔3年的访韩演出。

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