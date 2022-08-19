“韩国星”研究组27人向KAIST捐赠30亿韩元. August. 19, 2022 07:50. by 高在元=东亚科学记者 jawon1212@donga.com. 前Satrec Initiative（韩国军工企业韩华集团旗下）议长朴成东等27名KAIST人工卫星研究所出身的研究者向KAIST捐赠了30亿韩元。这是为迎接韩国首颗人造卫星“韩国星1号”发射30周年（11日）而捐赠的，此次捐款将用于宇宙领域的革新性、创意性的技术研究。 KAIST方面18日表示，在产学研各界活动的27名KAIST人工卫星研究所出身人士约定捐赠30亿韩元的发展基金。捐款的名称是“韩国卫星研究基金”。 研究所成立于1989年8月，当时韩国宇宙开发力量还处于起步阶段。研究所成立后，与英国萨里大学签订了国际共同研究协议，派遣具有电气电子和物理学等多种专业背景的学生，着手开发卫星。这是为了培养宇宙领域的人才，传授卫星技术，快速提高基础力量的战略。 “韩国星1号”是韩国首颗从萨里大学获得技术后完成的卫星。1992年8月11日，在南美圭亚那库鲁航天基地发射升空，把韩国放上了世界第22个卫星拥有国的位置。据评价，研究所一直起到了韩国人造卫星研究和开发的产婆作用。还发射了韩国星2、3号、5颗科学技术卫星系列、1颗新一代小型卫星等。 在此次捐赠者名单中，除了朴前议长外，还有美国康奈尔大学医学院教授金成宪、庆熙大学宇宙科学系教授宣钟浩、KT Sat最高技术经营者（CTO）崔京日等。他们是研究所派遣到海外宇宙技术先进大学的留学生出身。他们表示：“为了报答对KAIST的感谢和从社会得到的优惠，决定捐款。”

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