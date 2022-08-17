在野党全党大会筹备委员会表决决定修改党章……该党议员全体大会和中坚力量抗议“李在明防弹”条款. August. 17, 2022 08:01. by 朴勋相记者、金恩智记者 tigermask@donga.com,eunji@donga.com. 韩国在野党共同民主党全党大会筹备委员会16日决定强行修改引发“李在明防弹”条款争议的党章第80条。针对第80条第1项规定主要党职人员“被起诉时停止值班”，新党章拟放宽为“一审中被判监禁以上有罪时停止职务”。对于这一决定，在当天的议员全体大会上出现了公开反对的声音，三选议员们举行紧急会晤，决定向紧急对策委员会传达反对修改的声音等，预计直到最终通过为止，党内将发生强烈的内讧。 ○ 即使被判有罪，也可以从最高委员会上得到救济 全党大会筹委会发言人田溶基（音）在当天上午的会议结束后会见记者时表示：“会议决定，（主要党职人员）如果在下级审（一审）中被判监禁以上有罪，将停止职务，”“如果在二审和三审中被判无罪以及只要不是监禁以上刑罚，将丧失停职效力。”对于“李在明防弹”条款的指责，全溶基解释说：“这不是只针对某一人的修改。” 紧急对策委员长禹相虎当天也在MBC广播节目中声称：“有可能被检方起诉的议员中，具有亲文（亲文在寅）倾向的议员更多，”“在盲目报复性调查的情况下，不能将其引向派系争论的话题。”担任筹委会委员长的安圭佰议员当天也在YTN广播节目中就强行修改的理由表示：“在对政治报复调查的不信任度相当高的环境下，不能把在野党的命运只押在检察机关的起诉上，”“这是为了守护我们党而开始的讨论，绝对不是为了任何一两个人。”他主张，此次党章修改与李在明因代缴律师费、大庄洞·柏岘洞开发事业特惠疑惑等接受检警调查是两回事。 当天，全党大会筹委会决定，即使在一审中被判监禁以上罪名成立，如果经过伦理审判员的调查，被判断为政治镇压，也可以通过党最高委员会的表决，取消停职处分。截至上周末，在最高委员选举累计得票率中，“亲明（亲李在明）”派系的4名候选人进入当选圈前五。这意味着，在有可能出现“亲明领导层”的情况下，还赋予了最高委员会取消停职的权限。 ○ 亲文：“背弃了告别腐败的承诺” 以亲文阵营为首的“非明（非李在明）”派系强烈反对全党大会筹委会修改党章的表决。亲文阵营的核心人物全海澈议员当天在国会召开的议员全体大会上通过公开发言表示：“党宪第80条是民主党属于在野党、文在寅担任党代表的2015年时通过的党革新案之一，是自行放弃既得权、坚决与腐败决别的决心，也是对国民的承诺，”“当时130多名议员中有30多人接受检方调查等，对在野党进行偏向调查的忧虑非常严重。”时任革新委员长金相坤谈到当时发表革新案、“决心严惩腐败、打造干净的政党”一事，正面反驳了李议员关于“政府和执政党掠夺在野党的路线”的主张。 亲文阵营还提出了程序问题，称之为“筹委会的单方面决定”。最高委员候选人尹永灿议员在议员总会上表示：“如果党员们提出要求，都会接受吗？难道就不需要深入讨论的过程吗？”薛勋议员也公开发表了反对修宪的发言。“非明”系议员赵应天离开议员全体大会现场长时表示，“太很丢人了。” 三选议员们也召开紧急会议，阻止紧急对策委员会对筹委会修正案进行表决。李元旭议员在会晤结束后会见记者时表示：“大多数意见是反对修改党章，即使有必要修改，现在讨论也不合适，”“将向紧急对策委员会传达这样的意见。”该表决案将通过紧急对策委员会和党务委员会的表决、中央委员会的审查最终确定。 当天，民主党全党大会筹委会在纲领中表决通过了将文在寅政府的政策“收入主导型增长”“一户一住宅”等改为“包容增长”“实际居住者、实际需求者”的修正案。

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