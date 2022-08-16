打开恢复经营之路的李在镕，有望在11月内就任会长. August. 16, 2022 07:56. by 郭道英 now@donga.com. 被列入“8•15光复节特赦”对象的三星电子副会长李在镕15日正式复职。李副会长可以重返包括就任三星电子登记理事在内的经营一线。三星内部正在讨论李副会长回归经营的时间和信息。据悉，从委托研究支配结构改编方案的波士顿咨询（BCG）那里也收到了报告书。三星内外也有人预测，李副会长就任会长等经营正常化进程会比预想的更快。○ 有望在年内就任会长……“没有理由推迟” 李副会长在2019年10月三星电子登记理事任期结束，之后退出了经营一线。三星内外预测，李副会长回归登记理事的同时，年内晋升为会长的可能性很高。 李副会长在2012年年末的人事调动中晋升为副会长。2014年5月已故三星电子会长李健熙突然倒下后，事实上一直担任三星集团总裁。在四大集团中，除三星外，SK、现代汽车、LG总裁的就任已全部结束。有分析认为，三星没有理由再推迟李副会长的晋升。 部分人预测，10月25日已故李健熙会长逝世2周年后的11月1日三星电子创立纪念日是会长晋升日。但是，在这种情况下，距离通常在12月初进行的三星电子社长团人事调动只剩下1个多月的时间。有人提出，如果想重新整顿集团内部，有可能尽快完成会长就任工作，并留出充分的时间进行人事及组织改编。 据悉，三星内部着手进行李副会长回归经营后将要传达的第一个信息。李副会长自去年8月假释后一直非正式发言称“看到冷酷的现实，心情很沉重”、“是堵上全部身家的投资”等。有人预测，为了克服全球经济萧条等经营风险，将发出超出预想的强烈信息。明年是李健熙会长1993年在德国法兰克福发言“除了老婆和子女都要换”的《新经营宣言》30周年。 企业界相关人士表示：“李副会长要传达的信息是直面三星内外的现实，同时向职员和国民提出明确的哲学的内容。”○ 有可能加快支配结构改编速度 也有人预测，李副会长长期深思熟虑的三星支配结构改编工作将加快速度。三星从2013年开始推进支配结构改编，随着李副会长被判决徒刑，相关工作一直被推迟。 目前，三星的支配结构延续着“李副会长等老板一家→三星物产→三星生命→三星电子”。对于三星生命持有的8.51%的三星电子股份，如果目前滞留在国会的《保险业法修订案》等金产分离限制得到加强，有可能会对李副会长的集团支配力产生风险。 从长远来看，预计还将进行“没有4代继承的集团体系整顿”工作。李副会长在2020年5月对国民发表会上曾宣布，“不会把经营权传给孩子们。”因此，也有可能以各子公司董事会为中心进行治理改编。 对此，三星去年委托BCG进行集团支配结构改编工作。据悉，最近BCG完成了最终报告书工作，传达给了三星电子事业支援特别工作组（TF）。企业界相关人士表示：“虽然报告书已经出来了，但是还有很多尚未解决的线团”，“年内事业支援TF结束讨论后，将通过与三星守法监视委员会的讨论，正式着手改善支配结构的工作。”

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