某些文章和永远的决心. August. 15, 2022 07:25. . “望着你那褪色发黄如蜡纸的脸/这些话的确难以启齿/如果你的肉体还有完好的部分/还不如慷慨地赠予需要它们的人/我也想在临走之前/欣然卸下这肉身的某个部分。（下略）”—出自都钟焕《我心中的蜀葵花》中 在青少年时期，读过含有这首诗的诗集。诗集的销量也相当可观。丈夫思念先离开人世的妻子的纯情足以打动人们的心弦。但是《我心中的蜀葵花》并不是这样读也无妨的作品。艺术作品根据读者的解释不同，但诗人的视线并不只向着妻子。 诗人不会只停留在自己的悲伤上。诗人呼吁说，现在应该为无法分享自己的日子感到痛苦，甚至向即将离开的妻子说留下完好的躯干后再离开那样的话，这就像宗教人士的利他主义。在苦恼该如何生活的青春期时期，诗句像箭一样扎根。我下决心要过不光是为了自己，而是要和别人分享的生活。 此后，都钟焕诗人出版了更多的诗集，在继续阅读诗集的过程中，已经过了30多年的时间。如果问我是否像这首诗一样生活，就应该坦白自己没能做到。过去的生活足以让我知道自己是多么自私和任性。尽管如此，偶尔还是会掏空存折，坚持把钱寄到某个地方，是因为没有忘记这首诗，一直想起这首诗。有人请求帮助时，犹豫的时间之所以不会太长，也是得益于这首诗。诗人也变了，我也变了，但是有些文章和决心永远留在那里，关注着我们。那种紧张和羞愧勉强保护着我。

한국어