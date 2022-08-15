孙兴慜入围“2022金球奖”30人候选名单. August. 15, 2022 07:25. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺•照片）入围了足球运动员心中的世界最高权威奖项—金球奖的30人候选名单。对孙兴慜个人来说，这是他继2019年之后第二次入选，同时他也是今年唯一一位入围的亚洲球员。 主办金球奖颁奖仪式的法国足球媒体《法国足球》13日公布了今年金球奖的30名候选人名单。《法国足球》通过网站介绍称，“在上赛季的英超联赛（EPL）中，孙兴慜与穆罕默德•萨拉赫（30岁•利物浦）一起以23粒进球成为共同射手王，在托特纳姆热刺队，他与哈里•凯恩（29岁）一起作为恐怖的二人组活跃在球场上。”孙兴慜是唯一一位两次（及以上）获得金球奖提名的韩国球员。孙兴慜在2019年当时获得了金球奖第22名。 除孙兴慜之外，卡里姆•本泽马（34岁•皇家马德里队）、基利安•姆巴佩（23岁•巴黎圣日耳曼）、罗伯特•莱万多夫斯基（33岁•FC巴塞罗那）、埃林•哈兰德（22岁•曼城）、克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•曼联）、凯文•德布劳内（30岁•曼城）、凯恩、萨拉赫等人也入围了候选名单。 令人吃惊的是，2019、2021年金球奖得主里奥内尔•梅西（35岁•巴黎圣日耳曼）今年未能进入30人候选大名单。梅西被排除在金球奖候选名单之外，是自2006年首次被列入候选名单以来的第一次。2020年金球奖颁奖典礼受新型冠状病毒疫情的影响被取消。梅西在上个赛季的法甲联赛中只攻入6球。他的队友内马尔（30岁•巴黎圣日耳曼）也没有出现在该名单上。 最终获奖者将于10月17日公布。

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