解除就业限制的李在镕，预计将迈出宽幅步伐……有望最先造访华城-平泽半导体工厂. August. 15, 2022 07:26. by 具特敎 kootg@donga.com. 三星电子副会长李在镕（照片）12日因8•15光复节特赦而复职，随着他的营业限制被解除，他的首次对外行动备受关注。可以自由进行经营活动，预计会进行国内外事业场等现场访问和与主要人士的会面等广范围的活动。 14日，据企业界透露，预计李在镕副会长将在光复节长假后，与三星电子设备经验（DX）部门负责人（副会长）韩钟熙和半导体（DS）部门负责人（社长）景界贤等首席执行官（CEO）检查经营悬案。此前，去年8月李副会长以假释出狱后，在三星瑞草办公楼召集了主要CEO，检查了悬案。 预计此次也将正式展开现场经营活动。三星的一位相关人士表示：“此前因为就业限制，行动受到了限制，预计会与之前没有见过的重要人士见面，进行事业构想等”，“预计海外巡访步伐也会进一步扩大。” 预计访问可能性最高的地方是半导体事业场。因为最近全球经济萧条，信息技术（IT）产业需求萎缩，半导体行业也呈现出恶化的趋势。世界首次批量生产3纳米（1纳米等于10亿分之1米）硅代工（半导体委托生产）产品的京畿华城园区或5月美国总统拜登访韩的平泽园区等被提及。 也有可能亲自参观三星数码广场等营业现场。有预测称，最近因通货膨胀等经济萧条，家电产业增长势头放缓的情况下，有可能强调“现场”。此前，在2020年中秋节即将到来之际，李副会长也曾访问过数码广场。

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