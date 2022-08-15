英媒：“习近平下周出访……沙特准备隆重欢迎”. August. 15, 2022 07:26. by 李恩澤 nabi@donga.com. 英国《卫报》11日报道称，中国国家主席习近平即将访问沙特阿拉伯，沙特阿拉伯正在准备盛大的欢迎宴会。这与上个月15日美国总统拜登访问沙特时冷淡的气氛形成鲜明的对比。 有分析认为，沙特在反政府媒体人士贾迈勒·卡舒吉遇害事件后与美国疏远的情况下，试图与能够代替美国成为中东地区新“域外均衡者”的中国拉近关系。中国也与中东内代表性的亲美国家沙特建立了深厚的关系，可以牵制美国，扩大在中东的影响力，因此利害关系相吻合。 据《卫报》报道，习近平将于下周访问沙特。这是习主席自2020年1月以来首次访问海外。此前，以新冠疫情危险、即将连任三届的内部管理等为由，习近平一直没有访问海外。 据《卫报》报道，目前沙特全境为迎接习近平而热闹非凡。包括首都利雅得在内，第二大城市吉达、预定1300万亿韩元规模的未来城市项目的未来城等地悬挂着数千面中国旗帜。《卫报》报道说：“这将成为自2017年5月时任美国总统特朗普访问以来最盛大的活动。” 相反，拜登总统不顾本国国内“背弃人权”的批评，上个月为要求增加原油产量而访问沙特，但没有举行引人注目的欢迎活动。特别是沙特反而减少了增产规模，事实上拒绝了拜登的请求。 此前，中国一直对沙特王室的独裁和人权镇压视而不见。2018年卡舒吉被杀事件时，美国也指沙特王室是事件的幕后主使，经历了矛盾，而中国却没有表现出批判的态度。《卫报》评价说：“在华盛顿远离中东的时候，中国成为了沙特最大的贸易伙伴。”

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