为纪念“11次总冠军得主”比尔•拉塞尔，6号球衣将在联盟中被永久退役. August. 13, 2022 07:24. by 任寶美 bom@donga.com. 美国职业篮球（NBA）最多（11次）总冠军记录保持者“指环王”比尔•拉塞尔（照片）在现役时期所穿的6号球衣在整个NBA被指定为荣誉背号（退役球衣）。这是NBA首次出现联赛全体荣誉背号。 NBA事务局和NBA球员协会12日表示：“为了纪念本月1日去世的拉塞尔的业绩和遗产，决定将他的球衣号码留作联盟全体球队的荣誉背号。”与此同时，事务局和球员协会还将在所有球队的队服右侧贴上追悼补丁，并在各队球场上刻上写有数字“6”的三叶草形状标志等，在2022~2023赛季期间一直纪念他。三叶草形状是象征拉塞尔度过球员生涯的波士顿凯尔特人队的图案。波士顿凯尔特人队早在1972年就指定6号为荣誉背号。 在指定整个联赛荣誉背号后，包括勒布朗•詹姆斯（38岁•洛杉矶湖人队）在内，目前身披6号战袍的24名现役球员在换队或退役之前可以继续保留球衣号码。另外，从纪念他们中某人的角度出发，也可以将6号球衣追加到球队自身的荣誉背号上。 美国职棒大联盟（MLB）已经有过类似的事例。MLB事务局将打破种族歧视壁垒的杰基•罗宾逊（1919~1972年）的42号球衣指定为1997年联赛全体荣誉背号。此后，纽约洋基队在职业生涯取得652次保局成功（历史第一）的马里亚诺•里维拉（53岁）于2013年退役后，将他的42号球衣追加指定为球队荣誉背号。 在北美职业冰球联赛（NHL）上，韦恩•格雷茨基（61岁）身穿的99号也是整个联赛的荣誉背号。此前，北美职业体育联赛中，整个联赛的荣誉背号只有这两个事例。

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