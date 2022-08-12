同时描绘相隔40年时间的3名美国第一夫人的生活. August. 12, 2022 07:48. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 10日在Watcha独家公开的《第一夫人》从题目中可以推测出是讲述第一夫人生活的电视剧。主人公分别是1930、1970、2010年代曾在美国白宫生活的埃莉诺•罗斯福（吉莲•安德森饰）、贝蒂•福特（米歇尔•菲佛饰）、米歇尔•奥巴马（维奥拉•戴维斯饰）。虽然时代不同，但赋予“美利坚合众国第一夫人”的作用相似。“最大限度地放低姿态，只展现美丽仁慈的面貌。”有时像问题儿童一样不顺应这种要求的三个人在白宫拓宽了属于自己的领域。 系列不是按年代顺序，而是按“白宫”、“求婚”、“衰败”等主题交叉编辑了3人的生活，记录在10个小故事中。从小时候到与丈夫的第一次见面、进入白宫及卸任后的日常等，不分时代的编写了相似又不同的故事。虽然以历史事实为基础，但人物之间的对话内容和部分情况是虚构的。 如果说总统是“白宫的中心”，那么第一夫人就是“白宫的良心”。对于种族歧视、男女平等宪法修正案（ERA）、同性婚姻合法化等因政治原因总统只能停滞不前的事件，她们坚持自己的行动和发言。特别是对比埃莉诺•罗斯福、米歇尔•奥巴马更不为人知的贝蒂•福特的故事非常有趣。不仅公开了她与乳腺癌作斗争的事实，提高了人们对女性疾病的认识，还展示了她为通过《男女平等宪法修正案》而进行游说活动的样子，以及患有忧郁症和酒精依赖症的个人史等。细致地照亮了比任何人都坚硬的贝蒂•福特。呈现不同人物不同色感画面的细腻导演是曾制作电影《更好的世界》、《蒙上你的眼》的丹麦导演苏珊娜•比尔的作品。

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