强调“初心”的尹锡悦，要以全面人事改革表现出实践意志. August. 09, 2022 07:48. . 尹锡悦总统重返工作岗位后发出了“初心”的声音。尹总统昨天表示：“将细心观察国民的意愿，时刻保持初心，好好接受国民的意愿。”对于人事刷新，他提到了“国民的观点”，并表示，“如果有必要的措施，将采取行动”。似乎将以辞退教育部长朴顺爱告一段落。 但据悉，尹总统对大幅人事刷新持否定态度。也就是说，如果政府上台仅3个月就大幅动摇总统室幕僚团和内阁阵容，有可能出现其他执行错误。也就是说，只会“镊子更替”朴部长，并嘱咐其他幕僚团或部长们要奋发图强。 “最近的情况是总体危机”的说法也不够。国民对总统室和内阁的信任已跌破谷底。就任初期50%左右的国政支持率减少了一半。也不是在进行大规模改革时遭遇抵抗。如果认为撤换朴部长，以低姿态奋发图强，就能挽回民心，那就大错特错了。 大多数国民认为支持率下降的原因是尹总统自己的错误。其中很多人指出是人事失败。检察出身或“财手党”出身人士出了风头。与总统本人或夫人金建希女士有私人交情的熟人或子女在总统室工作的事实也陆续浮出水面。如果对这些部分不进行反省和革新，怎能挽留离开的民心？ 问题的本质不是宣传。尽管如此，仍有很多幕僚认为是因为现政府的各种政策鲜为人知或只怪在野党。关于金女士的相关问题，也听不到有幕僚拿总统职位说苦话的说法。因此，对于支持率，出现了“没有什么意义”或“比文在寅政权时期更好”等这样的说法。 据悉，尹总统眼下不会进行人事改革，而是会致力于恢复经济等国政基调。纠正国政基调固然重要，但目前迫切需要政务措施。总统有必要让人们明确看到，自己已经有了改变。总统室和内阁、执政党的三足鼎立正在动摇。就任100天，最晚也要在中秋节前出台全面的人事刷新措施。

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