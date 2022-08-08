检方返还了两年未解锁的“韩东勋手机”. August. 08, 2022 07:52. by 张恩智记者 jej@donga.com. 检察机关今年4月对牵涉“新罗健采访疑惑”的法务部长韩东勋作出无嫌疑处理，并返还了他的Iphone手机。这一事实迟至现在才被公开。 据司法界7日透露，首尔中央地方检察厅刑事一部（时任部长检察官李善赫）在今年4月对韩东勋的强迫未遂嫌疑进行了无嫌疑处理，并对没收的手机做出了返还决定。调查组当时表示：“在最初（2020年6月）试图进行取证后的22个月、重启取证（2021年7月）后的8个月里，认为以目前的技术力来解锁的尝试没有实效。”据悉，由于检察机关未能解开密码，所以未能复制包含通话记录和短信等的储存装置，将手机还给了当事人。 对检察机关的无嫌疑处理，告发人“民主媒体市民联合”表示不服并提出抗诉，但今年6月首尔高等检察厅驳回抗诉，目前“民主媒体市民联合”已向大检察厅再次提出抗诉。 对此有人指出，还在走再上诉的程序，就返还了被告发人的手机，实际上是不是特惠。根据检察机关扣押物事务规则第56条，对于作出不起诉处理的起诉、告发事件具有重要证据价值的扣押物，检察官应在检察机关抗诉或裁定申请程序结束后采取退还程序。 相反，检方解释说，该条款只是对“具有重要证据价值的扣押物”的解释和评价不同时，为了得到上级单位的判断而采取的例外条款，在无嫌疑处理时返还扣押物是通常的程序。首尔中央地方检察厅相关人士解释说：“对于不能进行取证而没有证据价值的扣押物适用该条款，是不对的。”而且还有人反驳说，如果认为不可能进行手机取证，就应该立即返还，扣押后约时过2年返还已为时已晚。

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