圣地亚哥教士队CEO：“不知内情……暂时先别买明年的季票了”. August. 08, 2022 07:53. by 任寶美 bom@donga.com. “拜托暂时先别买明年的季票了。” 带领美国职棒大联盟（MLB）圣地亚哥教士队的首席执行官（CEO）埃里克•格鲁夫纳最近在接受地区杂志采访时表示：“正在讨论限制季票销售的方案”，并拜托球迷们这样说道。圣地亚哥队的明年季票销售要求超过2万件，已经超过了主场沛可球场（Petco Park）首次开门迎客时创下的最高销售纪录（1.8808万张）。 圣地亚哥教士队的助威热潮之所以如此火热，得益于“出垒之神”胡安•索托（24岁•照片）的出色表现。圣地亚哥队在转会截止日（3日）成功引进了今年转会市场最大热门索托。同时，圣地亚哥球迷们开始期待，即使今年尚不明朗，因受伤而失去战斗力的球队招牌击球手小费尔南多•塔蒂斯（23岁）也能在明年打满整个赛季，并有很有可能去争冠。圣地亚哥队自1969年俱乐部创立以来，还没有登上过世界大赛（总决赛）的冠军宝座。 圣地亚哥俱乐部要求球迷克制购买季票也是因为索托。索托拒绝了前所属球队华盛顿队的4.4亿美元（约5740亿韩元）延长合同的提议，选择了转会。如果届时圣地亚哥队想要留住在2024赛季结束后获得自由签约选手（FA）资格的索托，需要很多“子弹（资金）”，因此不确定因素很多。 在这种情况下，如果比定价便宜的季票销量增加，球队的收入也会减少，因此要求球迷“每场比赛都买门票”。格鲁夫纳表示：“根据情况，不仅是季票，（多场比赛或多人观看时可以享受打折的）捆绑门票也可能考虑限制销售。”

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