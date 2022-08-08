国民力量党的内讧事态……“尹核关”也应宣布白衣从军. August. 08, 2022 07:53. . 国民力量党把目前该党的处境规定为“紧急状况”，今天将召开全国委员会，正式成立紧急对策委员会。会上，将确定把紧急对策委员长任命权限从现有的“党代表及代行职权”扩大到“党代表职务代理”的党章修正案，并任命紧急对策委员长。事实上，这是强制罢免李俊锡代表（党首）的节奏。李代表向法院提出了临时处理申请等，预告了法律应对。 首先，时隔5年实现政权交替并取得地方选举胜利的执政党陷入史无前例的党权内讧事态本身就不正常。在仅次于外汇危机和金融危机的全球景气萧条局面下，不但没有支持新政府上台的国政运营，反而只顾着围绕剩下不到两年的议会选举公推权等问题的党权之争，到了这种地步。尹锡悦总统的国政支持率下降到20%左右，除了尹总统自己的责任外，执政党令人寒心的作风也产生了影响。 李代表似乎认为，最近的情况是尹总统及亲信们强行驱逐自己的阴谋。以违反维持品位义务为由，处以停止代表职务的重罚，其适当性确实引发了争议。尹总统的“党代表只会内部开枪”的短信也不合适。但是，李代表确实以每件事情都很难听的恶言、嘲弄、嘲讽等煽动内讧。也就是说，自己创造了作为党代表很难再发挥领导能力的情况。 如果“尹核关”（尹锡悦总统方面的核心相关人士）们以“终于要拔掉眼中钉”为由开开心心的话，民心将会更加冷淡地背道而驰。转变为紧急对策委员会体制不能导致“尹核关”们掌握党权。要知道，仅凭在大选时比别人更勤快地帮助尹总统的理由，而一跃成为政权实权人物、掌握党的实权，国民和党员都不会看好。 随着转变为紧急对策委员会体制，“尹核关”们也有必要宣布白衣从军。据悉，深入参与新政府组阁或总统室人选工作的张济元议员对人事失败不无责任。院内代表权性东也因贬低九级公务员等频繁的失言，领导能力受了伤。没有他们的反省或白衣从军的态度，只靠成立紧急对策委员会，并不能克服紧急情况。如果在他们的影响力下组成亲尹紧急对策委员会，可能会面临“原来是为了这样才赶走了李代表”的批评。

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