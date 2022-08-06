老幺都已经31岁了……以《FOREVER 1》回归的少女时代. August. 06, 2022 07:26. by 金哉希 jetti@donga.com. “作为少女时代的我们是少女时代的粉丝。虽然8名成员的意见很难达成一致，但是守护少女时代的心都是一样的。” 女子组合“少女时代”队长泰妍5日上午在少女时代正规7辑《FOREVER 1》发售记者见面会上发表了感想。自2017年第6张专辑后，时隔5年迎来出道15周年，以“完整体”发行了专辑。不仅是泰妍，Sunny和黄美英（Tiffany）、秀英、孝渊、徐贤、允儿、权侑莉（Yuri）等成员也参加了当天的活动。 Yuri就维持组合15年一事表示：“最近觉得长时间坚守一个位置的人更了不起。15年来守护一个组合的意义对成员们来说也很特别”，“各自进行战斗的同时，也坚定了守护少女时代的意志。” 这次专辑收录了主打歌《FOREVER 1》以及成员们的自作曲《Seventeen》、《Villain》等10首歌曲。制作《再次重逢的世界》和《Oh!》等少女时代热门歌曲的Kenzie包揽主打歌的作词作曲。主打歌是突出特有的唱功的流行舞曲，还加入了《再次重逢的世界》的旋律。秀英说：“我跟作家说过，希望能有能想起《再次重逢的世界》的部分。希望这首歌能成为第二个重逢的世界。” 成员们出道时年龄在16~18岁。现在最小的徐贤已经31岁了。从10多岁到20多岁，再到30多岁也在一起的她们决心以后也要维持完整体。 “听到以前喜欢听的歌曲，就会想起当时的记忆，感动不已。少女时代对一些人来说也能成为这样的存在，真的好幸福。”（允儿）

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