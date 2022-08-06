中国投入航母和核潜艇“封锁台湾”……美国指示航母编队“监视台湾海域”. August. 06, 2022 07:25. by 北京=常驻记者 金基龙、华盛顿=常驻记者 文炳基 kky@donga.com、weappon@donga.com. “中国正在‘温水煮青蛙’。” 白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比当地时间4日就中国封锁台湾的军事演习表示：“中国正在提高紧张程度，这是为了维持这种程度的紧张强度，或至少更经常地定期执行（封锁）行动。”“煮青蛙”是指进入沸水的青蛙会立即跑出来，但进入慢慢煮沸的水的青蛙不觉得水在变热，最终会死亡。 此次演习明确表明，中国提高军事挑衅力度，阻止美国介入台湾防御，并定期化，长期孤立台湾，企图用武力统一台湾。 柯比把中国的这种军事挑衅称为“新现状（status quo），是为了树立新常态”。他还强调：“美国明确表示不会接受这种新现状。”他是在表示，即使动用军事手段，也不会容忍中国的挑衅定期化。 中国宣称，包括核动力潜水艇在内的航空母舰将首次参与此次演习，展开遏制美国航空母舰的训练。美国暗示不久后可能会进行武力示威，让航空母舰编队进入台湾海峡，因此不能排除美中发生直接冲突的可能性。 ○ “拒绝中国把封锁台湾日常化的意图” 中国在“封锁台湾”演习第二天即5日，也使一直被认为是中国大陆和台湾对峙的实际分界线“台湾海峡中间线”形同虚设。 台湾“国防部”当天表示，中国军队的战斗机和军舰侵犯了中间线。但他同时表示：“将以‘不求战’的原则避免冲突，坚决维护国家主权。”有分析认为，按照中国的意图，中间线已变得无力。 随着中国展开包围台湾的演习，台湾军队的活动半径大幅缩小，正如美国所担心的那样，封锁台湾的情况成为新常态。日本国际问题研究所主任研究员小谷哲男对《纽约时报》表示：“这种大规模演习在今后数年内有可能日常化。” 美国《华尔街日报》也分析称，“中国的此次演习，相比可能引起美国直接介入和国际社会强烈反对的‘入侵台湾’，更考虑的是日常向台湾施压的‘封锁’状况。”《华尔街日报》报道说：“如果演习结束后中国军队继续留在台湾附近或将演习日常化，这可能会成为使台湾崩溃的工具。”《纽约时报》解释说：”中国将5枚弹道导弹落入日本专属经济区，这是明确要求美国和日本不要介入的警告信息。” ○ 美国将展开武力示威进入台湾海峡 柯比明确表示，不会接受封锁中国台湾的“新常态”，并表示：“美国已经对中国选择的行动做好了准备。几周内，（军舰和战斗机）将通过台湾海峡水域和上空。” 因此，有人预测，美军通过台湾海峡将成为此次台湾海峡危机的新分水岭。1996年发生第三次台湾海峡危机时，中国在台湾海峡进行了实弹演习，美国派出两艘航空母舰的战斗群通过台湾海峡，展开了武力示威。中国军方没有采取特别的应对措施。 但此次中国为了阻止美军航空母舰进入，不仅派出了航空母舰“辽宁”舰和“山东”舰，还派出了被称为“航母杀手”的高超音速导弹“东风-17”参加演习。中国官方媒体《环球时报》5日报道说：“中国军队在此次演习中构建了海上立体作战体系，并展开了首次遏制航母战斗群的演习。”

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