洛杉矶天使队轰出7记本垒却依然败北. August. 06, 2022 07:26. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 洛杉矶天使队在5日的主场比赛中，包括大谷翔平（28岁•照片）的“复合本垒打”在内，共击出7记本垒打，但仍以7-8败给了奥克兰运动家队。由此，洛杉矶天使队成为美国职棒大联盟（MLB）历史上第6支单场比赛轰出7记本垒打，却仍输掉比赛的队伍。奥克兰运动家队当天击出了2记本垒打。 虽然击出了7记本垒打，但只得到了7分，这意味着所有本垒打都是一分本垒打。洛杉矶天使队也成为MLB历史上第一支单场比赛击出7记（及以上）本垒打都是1分本垒打的队伍。此前的最高纪录是1991年8月4日奥克兰队、2019年5月22日多伦多蓝鸟队留下的6记。 由于球队失利，大谷翔平的表现也黯然失色。大谷翔平当天作为2号指定击球手首发出场，在第1局下半局击出了为球队首开纪录的本赛季个人第24记本垒打，之后他在球队以5比8落后的第7局下半局也击出了越过右中间围墙的个人第25记本垒打。这是大谷翔平自6月22日与堪萨斯城皇家队的比赛后，时隔44天再次在一场比赛中击出多个本垒打，也是本赛季第5次。但在这5场比赛中，天使队仅取得了2胜3负的成绩。 截止到当天，大谷翔平在顶级联赛上共击出117记本垒打，与铃木一郎（49岁•退役）一起登上了历届日本美职棒大联盟选手最多本垒打并列第二的位置。日本美职棒大联盟选手最多本垒打记录是松井秀喜（48岁•退役）保持的175记。 另外，在韩国职业棒球联赛中，2017年7月5日KIA（17-18）和2020年10月22日乐天（8-9）击出6记本垒打后失利，是最多本垒打失利的记录。两场比赛都是与SK队的比赛。在日本职业棒球联赛中，1949年4月26日，大荣队击出了8记本垒打，但最终以13比15负于读卖巨人队。

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