现代汽车登陆日本第一个月的成绩表，“看到了可能性”. August. 05, 2022 07:58. by 李建赫 gun@donga.com. 重新进军日本市场的现代汽车在第一个月即7月只销售了60辆，再次感受到了被称为“进口车坟墓”的日本市场的高墙。但据分析，考虑到日本国内的电动汽车市场尚未起步，相比眼前的业绩，更需要从中长期角度出发的战略。 据日本汽车进口组合4日发布的7月份进口汽车登记现状显示，现代汽车共销售了60辆。现代汽车正在日本销售电动汽车IONIQ 5和氢能汽车NEXO。据推测，销售的车辆大部分都是IONIQ 5。 现代汽车今年2月宣布，自2009年以后时隔12年再次进军日本轿车市场。现代汽车5月开始进行事前预约，从上个月开始向当地消费者交付了车辆。 汽车业界预测，现代汽车一个月在日本很难销售100辆以上。因为日本消费者对进口车的偏好度本来就很低。去年在日本销售的479万辆汽车中，进口车的比重仅为5.4%（26万辆）。上个月在日本销售最多的进口车品牌是梅赛德斯-奔驰，共有3325辆。在市场规模更小的韩国，奔驰汽车同期销售了5456辆，反而比日本多64%。 现代汽车将IONIQ 5作为主力，但日本国内的电动汽车相关基础设施还微不足道。因此，今年上半年（1月至6月）在日本销售的171.2911万辆轿车中，电动汽车为1.7780万辆，比重为1%。日本丰田首次推出的量产型电动汽车bZ4X也从5月开始销售后到6月末为止只销售了83辆。该车辆最终因连接车轮和车辆的部位存在缺陷，在上个月召回的同时，决定暂时停止生产。世界电动汽车排名第一的美国特斯拉，在日本的月均销量也达不到1000辆。 现代汽车7月30日在日本横滨开设“现代顾客体验中心”，不仅介绍电动汽车，还介绍通过电动汽车改变的日常生活等；还与日本京都的出租车公司MK出租车签订了供应50辆IONIQ的合同；并与当地车辆共享服务“Anycar”进行合作，正在集中精力创造消费者可以体验电动汽车的环境。 当地消费者也通过YouTube等表示，IONIQ 5在性能方面比丰田的bZ4X和日产的阿里亚更优秀。KOTRA建议：“日本消费者除了价格外，还重视差别化的价值，这一点有必要积极攻略这一点。”

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