李明博执政时期也有过“先宣布后讨论”满5周岁入学而混乱. August. 03, 2022 07:38. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 随着对“满5岁小学入学”方针的争议越来越大，社会副总理兼教育部长朴顺爱出面澄清说：“将通过国家教育委员会公论化等，以开放的姿态达成社会协议。”但教育相关团体指出：“之前教育界内部没有讨论或要求。” 之前李明博政府时期也以“先宣布后讨论”的方式推进小学早期入学，但最终告吹。有人指出，13年后再次上演了与当时类似的情况。 2009年11月，作为解决低出生率问题的对策，直属总统的未来企划委员会提出了将小学入学年龄提前1年的方案。当时，未来委员长郭承俊（音）在参加某电视节目时表示：“不是一年里合并两个年级，而是从生日早3个月左右的儿童开始，经过4年各25%的早期入学，就可以缓解所有的冲击。" 对于未来委员会的发表，负责部门教育科学技术部急忙成立了“早期入学工作组”，并展开了讨论。经过约1年的讨论后，教育科学技术部认为2010年10月5周岁提前入学没有实效性，决定不再推进。取而代之的是，2011年5月公布了实施5周岁共同课程“世道课程”。 当时，未来委员会在没有与教育科学技术部讨论或社会协商的情况下发表政策，引发了“越权”争议。据悉，教科部直到未来委员会发表前一天才收到相关内容。此次，朴顺爱在7月29日尹锡悦总统业务报告后表示,“从未与各市道教育厅等讨论过5岁小学的入学方案”，有人批评朴顺爱在宣布后才开始收集意见。

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