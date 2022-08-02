泫雅、先艺、妮可……曾炙手可热的她们纷纷以Solo回归并活动. August. 02, 2022 07:43. by 金哉希 jetti@donga.com. 在2000年代后期和2010年代初期叱咤风云的第二代女子组合成员们作为Solo歌手回来了。Wonder Girls出身的泫雅和先艺、与Wonder Girls一起于2007年出道并达到过全盛期的Kara成员妮可公开了新专辑。她们从Aespa、ITZY、BLACKPINK，到最近成为大势的New Jeans，在第四代女子组合发表新歌的过程中也以独一无二的色彩获得了人气。 首先打响第一炮的是继《I'm not cool》之后时隔1年半发行第八张迷你专辑《Nabilera》的泫雅。上月20日公开的这张专辑是泫雅出道15周年纪念专辑，包括主打歌《Nabilera》在内，《Bad Dog》、鲜于贞雅制作的《Dinga Dinga》等5首歌曲收录在内。包括泫雅在内，她的经纪公司Pnation的代表PSY、泫雅的恋人歌手DAWN一起写了《Nabilera》的歌词。《Nabilera》是一首拉丁风格的舞曲，有反复的中毒性强烈的副歌部分，与让人联想到蝴蝶的舞蹈融合在一起，公开后得到了“泫雅式的歌曲出现了”的评价。 先艺上月26日公开了个人专辑《Genuine》。这是她出道15年后首次推出的个人专辑，也是2013年结婚后暂时中断Wonder Girls活动后9年来的新专辑。先艺参与了主打歌《Just A Dancer》和《Glass Heart》等4首歌曲的作词。先艺说：“因为是第一次亲自制作的专辑，所以为了不漏掉每一个细节而努力。无法跟上的媒体发展、多种新造词、初次接触的技术，让我感受到了过去10年的空白。”在中等节奏的舞曲《Just A Dancer》舞台上展现了有节奏的舞蹈和现场演唱，很多人表示“即使过了10年实力也没有生锈”。 妮可上月27日发表的数码单曲《YOU.F.O》是继2014年首张迷你专辑《First Romance》之后时隔8年推出的新作。妮可在此次歌曲中将新的爱情比喻为宇宙。为OH MY GIRL的《有点心动》和《秘密庭院》作曲和编曲的韩裔美国作曲家斯蒂芬•李、曾为席琳•迪翁和West Life作曲的塞巴斯蒂安•托特参与其中，备受关注。

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