C罗被替换下场后提前退场引发争议. August. 02, 2022 07:44. by 金培中 wanted@donga.com. 英格兰足球超级联赛（EPL）曼彻斯特联队（曼联）的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（38岁）在新赛季前夕首次参加季前赛比赛后，在推特上留下了“很高兴回来”的感想，但内心似乎有所不同。1日，在英国曼彻斯特老特拉福德球场举行的与Rayo（意为闪电）巴列卡诺（西班牙）的热身赛上，罗纳尔多首发出场，上场45分钟后被替换下场，但他没有坐在替补席上，而是提前离开球场回家，引发了争议。 C罗在2021~2022赛季结束后一直表示要离开球队。理由是希望在新赛季能为参加欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛（UCL）的球队效力。2021~2022赛季曼联队仅在EPL排名第6位，未能获得赋予前4名球队的欧冠参赛资格。上月初，C罗甚至没有参加曼联队的泰国、澳大利亚季前赛，直到距离2022~2023赛季开幕还不到10天的上月30日才重返球队。然后当天他参加了季前赛。这是C罗自5月与布莱顿队进行联赛比赛后，时隔3个月再次身穿曼联队球衣参加比赛。 美国ESPN指出：“C罗在比赛结束之前就提早离开了赛场。”另外，C罗在比赛过程中还被拍到对曼联队新任主教练埃里克•滕哈格的指示表示不满的样子。赛后，主教练滕哈格通过天空体育表示，“（C罗）缺席了球队之前的训练，与其他球员的水平不相符。因此他需要更多的比赛和训练（来恢复竞技状态）。”曼联队将于7日在主场对阵布莱顿队迎来新赛季英超揭幕战。

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