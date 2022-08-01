女性粉丝群-海外市场-世界观战略是“Aespa三拍子”. August. 01, 2022 07:50. by 金哉希 jetti@donga.com. 仅在5年前，（专辑）首发销量10万张对K-POP女团来说还是一道高墙。首发销量是专辑发行一周后的销售量（以Hanteo排行榜为准）。2017年TWICE通过特别1辑《TWICE Coaster：LANE 2》首发销量达到11万张，作为女子组合首次超过10万张后，歌谣界喜出望外。 2020年BLACKPINK以《THE ALBUM》（68万张）首发销量突破50万张后，歌谣界感到惊叹不已。首发销量超过30万张的女团中，BLACKPINK、Red Velvet、IZ*ONE、IVE、TWICE等5个组合榜上有名。 今年7月8日，Aespa发表的第二张迷你专辑《Girls》的首发销量达到142.6万多张，女子组合首发销量首次突破了100万张，引发了“达到了梦想数值”的感叹。在粉丝聚集力强的男子组合中，实现首发销量100万张记录的也只有防弹少年团（BTS）、Seventeen、NCT DREAM、TOMORROW X TOGETHER、NHYPEN等5个。Aespa的什么使这一切成为可能呢？ 首先是扩大女性粉丝群。与男性粉丝相比，女性粉丝的凝聚力更强，女性粉丝越多，就越有利于确保较高的首发销量。Aespa以充满自信的歌词、女战士的风格确保了女性粉丝。SM娱乐公司以Aespa的出道曲《Black Mamba》为首，在《Next Level》、《Savage》等歌曲中强烈使用了SM音乐表演（SMP）概念。SMP以黑暗的旋律、社会批判性歌词、强烈的主唱为特征，由H.O.T、东方神起、EXO等男子组合延续了家族谱系。大众音乐评论家金道宪（音）表示：“SISTAR、KARA、少女时代等现有女子组合强调了可爱和性感。而Aespa的纹理完全不同。甚至发表了从歌名开始就带有野蛮意味的《Savage》。 包括Aespa在内的ITZY等第四代女子组合将继续保持帅魅女（Girl Crush）风格。” 在海外的人气也是实现百万销量的原因之一。Aespa今年在北美最大的大众音乐庆典“科切拉音乐节（Coachella Valley Music and Arts Festival）”上亮相，在美国也积累了知名度。因为有中国成员NINGNING（宁艺卓），所以在中国也很有人气。据悉，在此次专辑的首发销量中，中国粉丝所占的比重最少为67万多张。这占到了首发销量整体的一半左右。大众音乐评论家金允河表示：“SM组建了只由中国成员组成的EXO-M，一直为进军中国市场而努力。中国对SM歌手的喜爱度非常高，Aespa也因此从中受益。” 也有分析认为，通过EXO、NCT等强调世界观的SM战略奏效了。Aespa是SM旗下组合中世界观最强力的组合。SM总制作人李秀满曾介绍说：“Aespa是打开SM全体世界观SMCU（SM Culture Universe）大门的女子组合。”Aespa给人的反应是，现实世界成员和虚拟世界成员在数字世界中沟通和成长的世界观也很有魅力。金评论家说：“不仅是音乐，游戏、歌曲、舞蹈、独一无二的世界观等文化内容也备受关注，喜欢Aespa专辑的粉丝会越来越多。”

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