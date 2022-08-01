“甘愿美国本土承受攻击，防卫韩国”……韩美将于9月举行延伸威慑磋商机制. August. 01, 2022 07:52. by 尹相虎 军事记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 ysh1005@donga.com、weappon@donga.com. 韩美高级别延伸威慑战略磋商机制将于9月重新启动，讨论如果朝鲜用核攻击韩国，就视为对美国本土的核挑衅，并动用战略核武器等延伸威慑战斗力进行应对的方案。延伸威慑战略磋商机制还将具体讨论核动力航母打击团、核潜艇等美国战略资产在韩半岛展开的时期、规模、方式等。这一磋商机制自2018年1月举行第二次会议后，以改善南北关系等为由停止，如今时隔4年8个月将再次举行。 韩美国防部长当地时间7月29日在华盛顿举行会谈，决定近期内举行延伸威慑战略磋商机制。韩国军方相关人士表示：“决定9月中旬在华盛顿举行，具体日程也暂时确定。”韩国国防部长李宗燮在会谈结束后表示：“如果美国甘愿承受本土遭到攻击，确实有意在朝鲜的威胁下守护韩国，就应该有所支撑。这就是这一机制。”如果朝鲜用可以打击美国本土的搭载核武器的洲际弹道导弹等相威胁，就需要保证美国予以惩罚的“安保装置”，这一机制可以发挥其作用。 此前，在5月的韩美首脑会谈上，两国首脑曾下硬招，就把“核”列为美国向韩国提供的延伸威慑手段之一，并就提前重启上述磋商机制达成一致。韩美防长决定在举办这一磋商机制后，在年内进一步加强并举行延伸威慑手段运用演习。延伸威慑手段运用演习是指假定核威胁、核使用临近、核使用等不同阶段核挑衅情况下，谋求韩美间军事应对方案的演习。 美国国防部长劳埃德·奥斯汀在会谈发言中表示：“希望针对朝鲜攻势加强遏制态势的方案，和针对中国、俄罗斯等其他结构性竞争者也能进行建设性讨论。”

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