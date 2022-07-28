受骗青年. July. 28, 2022 07:55. . 酒，赌博，女人！这是可以诱惑男人并使其灭亡的三件套。因为无法忍受这三种诱惑而坠落的男人何止一两个呢？不仅在古代神话和圣经中，在现代的日常生活中也能经常看到那种男人的故事。17世纪法国画家乔治•德•拉图尔将一个富有的青年陷入诱惑陷阱的场面用画作记录了下来。 拉图尔生前是人气很高的画家，甚至路易13世都购买过他的作品。虽然因弘扬信仰的虔诚氛围的宗教化而名声大噪，但他也擅长于给予道德教训的体裁画。这幅画是尖锐而又机智地讽刺欺骗横行的世界一面的体裁画。 画面中出现了围坐在桌子旁玩纸牌赌博的三个人。身穿华丽高级服装的右边青年只盯着自己手中的卡片。稍稍偏离画面中心的位置，是一位佩戴精致发饰、胸肩袒露的风尘女子。侍酒的女佣人悄悄地把青年的卡牌信息递给她。坐在左边的骗子已经确保了多张决定胜负的A牌。当然，这是骗人的把戏。除了青年之外，其他三人似乎很熟悉，各自集中于各自的角色进行合作。偶然进入赌场的青年肯定会失去所有的金币。诈骗男子正面出示自己的卡片，将画面外的观众也吸引为犯罪旁观者。 富人青年果真因为天真而被骗吗？是啊。他之所以成为骗子的牺牲品，是因为愚蠢和无法控制的欲望。这是因为不了解情况，只看自己手中的牌的愚蠢。此后，青年们反省了自己的错误，过着端正的生活吗？还是陷入反复的诱惑，面临人生的危机？又或者难道他会向拥有财富和权力的父亲告发，对他们全部进行处罚，自己又生活在另一种快乐之中吗？17世纪的画像是在拷问我们。

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