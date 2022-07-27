连续两个季度0%左右的增长率……如果不能恢复出口，就无法打开突破口. July. 27, 2022 07:53. . 韩国的增长率连续两个季度停留在0%左右。韩国银行表示，今年第二季度韩国的实际国内生产总值比第一季度增长了0.7%。继第一季度（0.6%）之后，经济增长率仅停留在0%左右。昨天，国际货币基金组织也下调了世界经济增长率预测值，将韩国今年的经济增长率预测值下调了0.2个百分点至2.3%。 增长势头减弱固然是个问题，但更令人担心的是出口减少。在第一季度还比前一季度增加3.6%，支撑了韩国经济的出口，在第二季度因乌克兰战争、中国主要城市封锁等影响减少了3.1%，拉低了增长率。在新冠疫情呈现平稳状态的第二季度，国民开始“报复消费”，如果没有民间消费增加3.0%，增长率就差点更低。如果因新冠疫情的再扩散导致消费萎缩，第三季度的情况将变得困难。 主要出口大企业已经开始应对业绩恶化。第二季度销售额比去年增加但营业利润却减少14%的POSCO宣布进入紧急经营状态。由于经济放缓导致需求减弱，存储器半导体价格将大幅下降，三星电子、SK海力士也进入了紧急状态。第二季度企业的设备投资跌至-1.0%，也意味着企业的投资心理开始萎缩。最近，与随着美国的紧缩提高标准利率的韩国不同，日本中央银行冻结利率，容忍日元走低，导致韩国商品在世界市场上的价格竞争力比日本弱化。 像韩国这样靠出口生存的国家，最终只能从出口中寻找突破口。到目前为止，相关部门出台的扩大贸易金融、支援中小企业出口等对策很难从根本上改变情况。政府应该制定新的出口战略的详细蓝图，包括扩大与美国、欧盟等连接的“友岸外包”、重新设定正在变得韩国遭受损失的对华贸易关系、确保能够稳定确保原材料的供应网等。 与此同时，政府和公共部门有必要与民间携手，加快向全世界出口核电站、尖端武器的步伐。企业也应该积极投身于因高油价而资金过剩的中东大规模建设、成套设备事业等，抓住打开出口出路的新机会。

한국어